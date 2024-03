Une chienne séniore gravement malade et n'ayant connu que les refuges se voit offrir le plus beau des cadeaux au crépuscule de sa vie

Il ne lui reste malheureusement plus très longtemps à vivre, mais Rosita compte bien être heureuse et combler sa famille de bonheur jusqu’au bout. Une famille qui n’était censé garder cette chienne que provisoirement, mais qui a compris qu’elle ne pouvait plus se passer d’elle.

Une chienne appelée Rosita et âgée de 13 ans avait passé la majeure partie de sa vie dans les refuges. Après un séjour dans une structure d’accueil en Arizona (Etats-Unis), elle avait été transférée au sanctuaire de la Best Friends Animal Society à Kanab, dans l’Etat de l’Utah.

A son arrivée, elle souffrait d’une blessure assez sérieuse s’étendant du cou à l’une des pattes avant, en passant par la poitrine. D’après Jamie Prewett, responsable au refuge, personne ne savait ce qui avait pu causer de telles lésions, mais l’équipe de la Best Friends Animal Society et ses vétérinaires avaient fait un travail remarquable en la soignant.

« Les blessures de Rosita l'ont obligée à passer plusieurs mois à la clinique de notre sanctuaire, où elle a reçu d’importants soins et s'est fait de nombreux amis », raconte Jamie Prewett à People.



Molly Wald / Best Friends Animal Society

Malheureusement, il s’est avéré par la suite que la chienne était atteinte d’un cancer de la vessie en phase terminale. Il n’y avait, hélas, plus rien à faire pour elle, hormis s’assurer que ce qui lui reste à vivre ne soit que douceur et bonheur. D’ailleurs, la maladie ne l’a jamais empêchée de garder sa joie de vivre et de la partager avec son entourage.

Jamie Prewett indique qu’au moment où elle avait fait la connaissance de la chienne, celle-ci « s'est immédiatement précipitée vers moi avec un grand sourire, le corps qui s’agitait de toutes parts et une queue qui remuait. Je suis tout de suite tombée amoureuse d'elle ».

Elle l’a présenté à son mari Marc Supancich, qui travaille lui aussi à la Best Friends Animal Society. Il n’a pas pu s’empêcher de tomber sous le charme de « Rosie », comme il l’appelle affectueusement, à son tour.

« Et si nous adoptions Rosie ? »

Le couple a décidé de devenir sa famille d’accueil. L’entente entre Rosita, l’enfant de Jamie et Marc, ainsi que leurs autres chiens et chats a été parfaite dès le départ.



Jamie Prewett

Ils n’étaient censés ne l’accueillir que temporairement, mais ils ont réalisé qu’ils n’allaient pas être capables de la voir les quitter. « Jamie est venue vers moi un jour et m’a demandé : Et si nous adoptions Rosie ? C’était un oui absolu et sans hésitation, relate Marc Supancich. Je me suis dit : donnons-lui la vie la plus incroyable et la plus épanouissante que nous puissions lui offrir ».

Ils l’ont donc officiellement adoptée en août 2023. Toute la famille entend bien profiter au maximum de la présence de Rosita à leurs côtés et lui faire savoir jusqu’au bout qu’elle est aimée.

Molly Wald / Best Friends Animal Society