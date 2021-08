Journée mondiale du chien : 5 raisons pour lesquelles le chien est le meilleur ami de l'Homme

La journée internationale du chien est célébrée chaque année le 26 août. C'est le moment idéal de rappeler pourquoi il est considéré comme le meilleur ami de l'Homme.

Créée par Colleen Paige, défenseuse du bien-être animal et spécialiste du mode de vie des animaux de compagnie, cette journée célèbre tous les chiens, quelles que soient leur race et leur origine. Elle permet également de sensibiliser le public sur les sauvetages et les adoptions. Trop nombreux sont les canidés à sauver chaque année...

Victime de maltraitance, de rejet ou encore d'abandon, le chien a, pourtant, toujours été considéré comme le meilleur ami de l'Homme. Une étude récente menée par des scientifiques britanniques tend à donner raison à ce dicton. L'analyse de son ADN, réalisée au laboratoire Ancient Genomics du Crick Institute de Londres, a révélé que les chiens ont commencé à être domestiqués il y a près de 11 000 ans. Il s'agirait même du premier animal domestiqué par l'être humain.

Aujourd'hui encore, il constitue un compagnon de vie aimant, attachant et loyal.

Voici 5 raisons pour lesquelles le chien demeure notre meilleur ami.

1. Le chien est fidèle

La fidélité des chiens n'est plus à prouver. Il s'agit d'une qualité généralement mise en avant par les propriétaires. Il est connu pour son incroyable loyauté envers les humains, qu'il ne trahira jamais et à qui il ne fera jamais défaut.

Certains amis à 4 pattes sont devenus célèbres pour leur attachement inébranlable. C'est le cas d'Hachiko, un Akita Inu qui a attendu tous les jours son père adoptif, malheureusement décédé, à la gare de Shibuya, au Japon, pendant... 10 ans ! Il n'a cessé d'espérer son retour jusqu'à son dernier souffle.

2. Il comprend nos émotions

Le chien est une créature sensible. Il comprend rapidement les émotions envahissant les membres de sa famille. Que son propriétaire soit triste ou abattu, le canidé le réconfortera à sa manière.

Alors que certains lècheront leur humain ou s'assiéront sur ses genoux, d'autres seront moins démonstratifs, mais l'apaiseront de par leur simple présence. Parfois, « ils ne leur manquent que la parole » comme ont dit !

3. Sa bonne humeur est contagieuse

N'est-il pas agréable de rentrer à la maison après une longue et dure journée de travail, et de retrouver son compagnon à 4 pattes heureux de revoir son ami humain ? Il remue la queue de manière frénétique, saute d'excitation dans la pièce, ou couvre les mains et le visage de baisers. On ne peut que craquer face à un tel débordement de joie, laquelle est susceptible de faire exploser votre jauge de bonne humeur.

Lors des petits coups de mou, une simple séance de caresses ou de jeu avec son animal de compagnie suffit à redonner le sourire.

4. Il prend soin et protège sa famille

Un chien peut devenir un véritable membre à part entière de la famille. En plus d'être fidèle, voire même altruiste, il peut se montrer très protecteur avec ses proches. Un individu malveillant qui veut du mal à son propriétaire ou encore un intrus qui se faufile dans la maison sans y être invité, risquent fortement d'avoir affaire à ses crocs.

Woopets a déjà relayé de nombreuses histoires dans lesquelles des chiens ont même déjà mis leur propre vie en danger pour sauver celle de leur meilleur ami. Cela a été le cas de Marley, un Labrador Retriever. Le quadrupède à la robe sable a poussé un jeune homme de 18 ans originaire de San Diego (Californie, États-Unis) pour se mettre entre lui et un crotale. Le héros a été mordu à 2 reprises, mais a survécu.

5. Le chien offre un amour inconditionnel

Quels que soient l'âge, le sexe et l'origine, un chien aimera toujours la ou les personnes avec lesquelles il partage son quotidien. Son amour inébranlable est exemplaire. Il apprécie plus que tout passer du temps avec les êtres qui lui sont chers et leur témoigner sa profonde affection.

Regard tendre, léchouilles, câlins, promenades, jeux, sont autant de moyens avec lesquels votre chien vous dit : « Je t'aime ! »