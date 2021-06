Un Labrador courageux met sa vie en danger pour protéger son jeune propriétaire d'un serpent

Des chiens, comme Marley, sont prêts à tout pour protéger leur famille quitte à mettre leur propre vie en danger. Alex Loredo, un habitant de San Diego (Californie, États-Unis), a eu la chance d'avoir son fidèle compagnon à 4 pattes à ses côtés lors d'une confrontation avec un serpent.

Le jeune homme, âgé de 18 ans, s'occupait de la lessive à l'extérieur de son domicile, lorsqu'il a entendu un bruit intrigant sous une table. Il s'est retrouvé nez à nez avec un crotale, prêt à attaquer.

« Avant même que je puisse me retourner, Marley avait couru, m'avait poussé hors du chemin et s'était mis entre le serpent et moi », a déclaré Alex Loredo. « Ma première pensée a été : je vais perdre mon meilleur ami », a-t-il ajouté.

© NBC 7 San Diego

Le chien a été mordu 2 fois

Le courageux Labrador Retriever de 7 ans a été mordu à 2 reprises, sur la langue et le cou, rapporte People. Alex Loredo et sa mère l'ont transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire. « C'était la panique totale, a expliqué le propriétaire de l'animal blessé, mon coeur battait fort, je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Pour être tout à fait honnête, je pensais qu'il allait mourir dans la voiture. » Mais Marley a tenu bon.

Après avoir reçu un traitement et être resté en observation pendant 2 jours, le brave chien est rentré chez lui. Les membres du foyer ont été heureux de le retrouver en vie.

© Alex Loredo / WRKC

A lire aussi : Les émouvantes retrouvailles entre l'homme et son chien qui lui sauvé la vie alors qu'il faisait un AVC (vidéo)

Bien que Marley ne soit plus en danger, il souffre de lésions nerveuses et a besoin de nombreux soins. Pour couvrir les frais médicaux très élevés, Alex Loredo a lancé une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe qui a déjà permis de récolter plus de 11000 $ (soit environ 9000 €) à l'heure actuelle.

2 semaines après l'attaque terrible, le héros se porte mieux. « Je ne sais pas ce que je ferais sans lui », a confié son meilleur ami.