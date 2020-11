Joe Biden : victime d'une mauvaise chute en jouant avec son chien, il se fracture le pied

Joe Biden va devoir porter un équipement orthopédique pendant quelques semaines afin de permettre à son pied de guérir. La cause : une fracture survenue alors que le nouveau président des Etats-Unis s’amusait avec Major, l’un de ses 2 chiens.

Fraîchement élu face au président sortant Donald Trump, Joe Biden pourra bientôt s’installer à la Maison Blanche avec sa famille, qui comprend Champ et Major, 2 Bergers Allemands. Il prêtera, en effet, serment le 20 janvier 2021.

D’ici là, l’ancien vice-président de Barack Obama sera obligé de porter une botte orthopédique pendant plusieurs semaines, car il s’est blessé au pied en jouant avec l’un de ses chiens le weekend dernier.

L’incident a eu lieu le samedi 28 novembre, comme le rapporte 20 Minutes. En s’amusant avec Major, le cadet du duo de canidés du démocrate, l’homme de 78 ans a glissé et s’est fait mal au pied droit dans sa chute.

Les résultats des premiers examens avaient amené son médecin personnel, le Dr Kevin O’Connor, à évoquer une simple entorse, sans « fracture évidente ». Cependant, un scanner réalisé par la suite a révélé la présence de « fissures […] au milieu du pied », d’après un nouveau communiqué publié par les services de presse du futur locataire du 1600 Pennsylvania Avenue.

Pour rappel, Major avait été adopté par Joe Biden et sa femme Jill en 2018, 10 ans après Champ. L’élection du natif de Scranton, en Pennsylvanie, signifie le retour des chiens à la Maison Blanche, après la parenthèse sans « First Dog » de Donald Trump.

Major et Champ ne seront toutefois pas les seuls animaux de compagnie à profiter des jardins entourant le bureau ovale. Si l’on en croit le tweet ci-dessous de CBS Sunday Morning, le couple présidentiel envisagerait également d’adopter un chat, sans plus de précision sur le sujet pour le moment.

And now some breaking news on #SundayMorning...



President-elect @JoeBiden and his wife @DrBiden won’t just be bringing their German shepherds, Major and Champ to the White House. The Bidens tell us exclusively that soon they’ll be joined by a cat. #sundaypets pic.twitter.com/KCkNV6jNpH

A lire aussi : Pour réveiller son chien sourd et aveugle, cet homme a mis en place une émouvante routine