Élection présidentielle aux États-Unis : Joe Biden renoue avec la tradition et investit la maison blanche accompagné de ses deux chiens !

La victoire de Joe Biden signifie aussi le retour des animaux de compagnie à la Maison Blanche. Ses chiens Major et Champ vont en effet fouler l’impeccable pelouse du 1600 Pennsylvania Avenue NW à Washington D.C., désertée par les canidés depuis le départ de Bo et Sunny.

En accédant à la présidence des Etats-Unis en 2016, Donald Trump avait rompu avec la tradition du « First Dog » (premier chien), qui n’avait pourtant jamais connu de parenthèse pendant plus de 120 ans. Le dernier président américain à ne pas avoir de chien était William McKinley, dont le mandat avait duré de 1897 à 1901.

L’annonce, samedi dernier, de la victoire de son adversaire démocrate Joseph R. Biden est aussi celle du retour des chiens à la résidence officielle du président, comme le rappelle RTL. Champ et Major, ses 2 amis à 4 pattes, vont pouvoir s’en donner à cœur joie au pied du bureau ovale.

Biden renoue avec la tradition des chiens à la Maison Blanche

Ancien sénateur du Delaware et vice-président de Barack Obama, le natif de Scranton en Pennsylvanie avait promis à son épouse d’accueillir un chien dans la famille si son colistier remportait les élections de 2008. Il avait donc tenu sa promesse et Champ, un Berger Allemand, était arrivé dans la foulée.

Fin 2018, un autre représentant de la race s’est ajouté au foyer. Joe Biden a adopté Major dans un refuge, comme annoncé sur son compte Instagram. D’ailleurs, Major sera le premier chien issu d’une structure d’accueil à vivre à la Maison Blanche.

Rappelons qu’avant le mandat de Donald Trump, Barack Obama avait été fidèle à la tradition du « chien présidentiel ». Avec son épouse Michelle et leurs filles Malia et Sasha, il avait accueilli d’abord Bo, puis Sunny, 2 Chiens d’Eau Portugais.

L’amour de Joe Biden pour les chiens a-t-il contribué à sa victoire ?

Les Américains aiment les chiens, et l’équipe de campagne de Joe Biden a bien joué sur ce point. Ce qui lui a probablement permis de grappiller quelques précieux votes.

Le candidat démocrate a notamment déclaré sur Instagram que « que Champ et Major feraient de super First Dogs ». Son camp n’a pas hésité à faire appel aux chiens, puis aux chats durant sa campagne, à coups de spots teintés d’humour sur les réseaux sociaux.

Le 11 octobre, toujours sur Instagram, le futur président apparaissait dans une vidéo aux côtés de Major, avec pour slogan : « Ramenons les chiens à la Maison Blanche ». La séquence débutait par un morceau du discours de son adversaire républicain prononcé à El Paso (Texas). Donald Trump y déclarait ne pas s’imaginer promenant son chien sur le gazon de la Maison Blanche.

Auparavant, un autre spot le présentait comme le candidat des amoureux des chiens, montrant ses prédécesseurs en compagnie de leurs amis canidés. Dont des présidents républicains d’ailleurs : Ronald Reagan et Lucky son Bouvier des Flandres, George Bush père et Millie son Springer Anglais, ainsi que G. W. Bush et son Terrier Ecossais prénommé Barney. Bill Clinton accompagné de Buddy, Labrador-Retriever chocolat, et Barack Obama avec Bo, sont également visibles dans cette vidéo soulignant le contraste marqué avec Donald Trump en ce qui concerne le rapport aux chiens. Le tout conclu par cette punchline : « Choose your human wisely » (choisissez intelligemment votre humain).

Comme le note RTL, le camp anti-Trump avait surfé à plusieurs reprises sur le manque de considération manifesté par le 45e président des Etats-Unis pour la compagnie des chiens. Ils avaient notamment distribué des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « il n’a même pas de chien ».

Les positions respectives des candidats à propos des chiens lors de la campagne électorale semblent avoir pesé, dans une certaine mesure, sur l’issue du scrutin. Dans un article du Daily Mail publié le 7 octobre dernier, cette possibilité est évoquée : « En raison de leur popularité universelle, les chiens ont souvent été perçus comme un moyen d’adoucir l’image dure d’un président pour l’électorat. »