Élection présidentielle aux États-Unis : après avoir utilisé les chiens pour sa campagne, Joe Biden fait appel aux "chats démocrates"

Après avoir mis les chiens à contribution dans une précédente vidéo de campagne, le camp de Joe Biden compte, cette fois-ci, sur les chats pour séduire l’électorat américain, à quelques jours du scrutin.

La course à la Maison Blanche est entrée dans sa dernière ligne droite. L’élection présidentielle américaine aura, en effet, lieu le 3 novembre prochain. Face à l’actuel président, le républicain Donald Trump, le candidat démocrate Joe Biden brigue le prochain mandat de 4 ans. Pour essayer de grappiller quelques voix supplémentaires, son camp a récemment joué la carte des animaux de compagnie dans sa campagne.

Début octobre, il avait diffusé une première vidéo sous le thème « Les chiens pour Biden-Harris » (Kamara Harris est la colistière de Joe Biden) sur les réseaux sociaux. On y voyait des canidés portant des t-shirts sur lesquels ce slogan était inscrit.

D’ailleurs, Joe Biden est lui-même propriétaire de 2 chiens, des Bergers Allemands. Le premier, Champ, avait été acheté chez un éleveur en 2008, dans la foulée de la victoire de Barack Obama aux présidentielles. C’était une promesse qu’il avait faite à sa femme si l’ancien sénateur de l’Illinois accédait à la magistrature suprême. 10 ans plus tard, le couple a adopté le second, Major.

Cette fois-ci, il n’est plus question de chiens, mais de chats. En effet, comme le rapporte RTL, une nouvelle vidéo, avec des félins comme protagonistes, a été publiée sur le compte Twitter du candidat Biden le 17 octobre dernier.

Le spot, durant un peu plus d’une demi-minute, montre des chats aux côtés de pancartes, masques, mugs, t-shirts, casquettes et autres accessoires promouvant la candidature de Biden et Harris. Il se conclut par un appel à envoyer des SMS comprenant le mot « cat », précisant qu’il ne s’agit pas d’une blague.

La séquence est accompagnée de la légende suivante : « Nous devons nous rassembler pour vaincre Donald Trump. Démocrates, indépendants, républicains et, oui, même les ‘démo-chats’ ».

