Jetés d’un pont par l’ex-compagnon de leur maîtresse, 2 Amstaffs survivent contre toute attente et s'emploient à surmonter leurs traumatismes

Ayant survécu à une chute de 6 mètres après avoir été jetés d’un pont, Vosko et Akya ont pu être soignés et retrouver une vie apaisée auprès de leur maîtresse. Malgré de lourdes blessures, les 2 chiens recommencent aujourd’hui à jouer et n'auraient gardé aucune séquelle psychologique.

Vosko et Akya ont été victimes d'un acte d'une grande brutalité, mais ces chiens, bien que blessés après une terrible chute, ont trouvé le courage de s'en remettre. Leur récit est rapporté par la Fondation 30 Millions d'Amis sur son site .

De race American Staffordshire Terrier, âgés de 1 et 2 ans, Vosko et Akya appartiennent à une jeune femme prénommée Cassandra, qui s'est récemment séparée de son compagnon.

Quelques jours après avoir déménagé suite à cette houleuse rupture, il l'a informée qu'il venait d'abandonner le duo de canidés. Elle s'est alors rendue chez lui et elle l'aurait retrouvé alcoolisé, tandis que les quadrupèdes n'était pas à son domicile.

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Inquiète pour Vosko et Akya, Cassandra a multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Un témoin l'a alors contactée pour lui indiquer avoir vu son ancien compagnon jeter les chiens d'un pont.

«?Je me suis rendue sur place avec une amie. On a d’abord retrouvé la femelle, et une trentaine de minutes plus tard le mâle?», raconte-t-elle à la Fondation 30 Millions d'Amis.

Un oeil en moins pour Vosko, fractures et pattes et lésions pulmonaires pour Akya

S'ils ont survécu à la lourde chute de 6 mètres, Vosko et Akya souffraient de blessures sérieuses examinées en clinique vétérinaire. Le premier avait l'œil si endommagé qu'il a dû être retiré. Quant à sa congénère, elle présentait des fractures aux pattes et des lésions pulmonaires.



Cassandra / Fondation 30 Millions d'Amis

Soignés et rétablis, ils ont tout de même été vus par un comportementaliste à la demande de Cassandra, qui craignait des traumatismes émotionnels. Fort heureusement, ils ne semblaient pas atteints sur ce plan. « Ils sont avec moi et recommencent à jouer petit à petit?», assure leur maîtresse.

Celle-ci a porté plainte et une enquête a été ouverte. « La Fondation 30 Millions d’Amis?se?constituera?partie civile?en cas de procès », précise l'association.

Le conseil Woopets : comment repérer un traumatisme psychologique chez un chien victime de maltraitance ?

Même lorsqu’un chien semble aller mieux physiquement, certaines réactions peuvent révéler un stress durable dans les semaines qui suivent un acte de maltraitance. Après un épisode violent, les manifestations suivantes sont à surveiller :

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Une peur inhabituelle des humains ou des bruits soudains

Des tremblements, une hypervigilance ou un sommeil perturbé

Une perte d’appétit

Un isolement marqué

Un comportement agressif

Dans ce type de situation, un suivi vétérinaire complété par l’avis d’un comportementaliste permet souvent d’éviter l’installation de troubles durables. Le retour progressif à une routine stable, aux jeux et aux interactions positives permet d'aider le chien à retrouver confiance et sérénité.