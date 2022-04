Jetée dans une cage au bord de la route, une chienne "effrayée et sale" apprend le sens du mot "affection"

Traumatisée par son passé et son abandon, une chienne réapprend tout doucement à faire confiance aux autres et à recevoir de l’amour. Le chemin est encore long, mais elle progresse de jour en jour grâce à l’association l’ayant prise en charge.

Une chienne « effrayée et sale » avait été cruellement abandonnée dans une cage laissée au bord d’une route rurale, à Burtle dans le Somerset (Sud-ouest de l’Angleterre). Un passant l’avait découverte et avait contacté la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) locale, qui a envoyé une équipe pour lui porter secours, rapporte le Mirror.

Nommée Elsa par les bénévoles et âgée de 6 ans, elle était dans un bien triste état : « des griffes trop longues, le pelage trempé et sale », d’après Katy Darelli, directrice adjointe du refuge RSPCA Brent Knoll Animal Centre.



Elsa avait très peur d’être touchée et avait du mal à manifester son affection. L’équipe du refuge a toutefois travaillé d’arrache-pied pour l’aider à surmonter ses craintes et ses angoisses.

« Nous progressons, lentement mais sûrement »

« Depuis son arrivée, nous avons fait tout notre possible pour gagner la confiance d’Elsa », dit Katy Darelli. La chienne s’améliore graduellement grâce à la persévérance des bénévoles. « Elle est encore très timide et inquiète, mais nous progressons. Lentement mais sûrement », poursuit la directrice adjointe.

Elle pense qu’Elsa avait été utilisée comme reproductrice dans un élevage illégal. Des signes montrent d’ailleurs qu’elle avait eu plusieurs portées. Ses anciens propriétaires avaient certainement décidé de l’abandonner parce qu’elle ne pouvait plus avoir de petits.

Elle apprend désormais à accepter les friandises, les manifestations de tendresse et à s’amuser avec des jouets. En somme, mener une vie de chienne normale. Elsa est sur la bonne voie.

L’objectif pour l’équipe de la RSPCA est de la préparer à l’adoption. L’idéal serait de lui trouver une famille aimante et patiente, sans enfant ni autre animal de compagnie.