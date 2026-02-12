« Jetée comme un déchet », cette petite Pitbull abandonnée découvre enfin la sécurité et le bonheur sur un canapé moelleux (vidéo)

Abandonnée par un froid glacial, Storie était seule, terrifiée, et coincée au milieu d’un tas d’ordures. Puis la chance a tourné : une femme au grand cœur est intervenue et l’a accueillie chez elle. Aujourd’hui, la petite Pitbull profite de la chaleur d’un foyer et s’étire sur des coussins moelleux en attendant de trouver sa famille pour toujours.

Un peu d’attention et d’affection peut tout changer. Depuis que Storie, une petite femelle Pitbull noire et blanche, a reçu l’aide dont elle avait cruellement besoin, elle est méconnaissable. D’une chienne tremblante au cœur brisé, elle est devenue une boule de poils joyeuse et pleine de vie. Sa famille d’accueil est récemment revenue en vidéo sur sa touchante histoire.

Terrorisée au milieu des ordures

Comme le montre la première scène de cette vidéo relayée par PawNation, Storie a été abandonnée par un froid glacial, attachée au milieu d’un tas d’ordures. La petite Pitbull, tremblant de tout son corps, était alors entourée de détritus et semblait se faire une place parmi les déchets.

Dans ses yeux : un mélange de peur et d’espoir. « Cette gentille dame qui s’avance vers moi va-t-elle m’aider ? », semble-t-elle penser. La réponse est heureusement un grand oui !

© @kgrizzy614 / TikTok

Cette bonne samaritaine qui a trouvé la chienne frigorifiée l'a tout de suite emmenée dans sa voiture. Un peu hésitante au début, Storie a joyeusement sauté sur la banquette arrière, en choisissant de croire que la chance était enfin en train de lui sourire.

Elle a rapidement découvert que c’était le cas : elle était enfin en sécurité et pouvait profiter de la douceur de sa nouvelle maison temporaire.

© @kgrizzy614 / TikTok

Quand l’amour transforme une vie…

La vidéo montre également la métamorphose de la boule de poils après son sauvetage. Désormais détendue, Storie frétille de la queue et court à toute vitesse sur le canapé, folle de bonheur. On la voit aussi se pelotonner dans les couvertures pour prendre un repos bien mérité. Loin du tas d’ordures où elle a été abandonnée, elle peut maintenant ronfler en toute quiétude sur de moelleux coussins.

@kgrizzy614 I have no words ???? the dog that was once thrown out like trash, is now snoring on my couch. Thankfully we have found a wonderful rescue and organization to help fund her care but she will be needing a home soon! If you would like to donate to her care ill leave a link in the comments. We have decided to name her Storie…. She sure does have a heck of a story to tell. #dogrescue #columbusohio #columbusdogrescue #dumpeddog #sad #rescue #fyp ? Rescue - Lauren Daigle

« Le chien qui a été jadis jeté comme une poubelle, ronfle maintenant sur mon canapé. », explique sa bienfaitrice en légende. « Heureusement, nous avons trouvé une merveilleuse organisation de sauvetage pour l'aider à financer ses soins, mais elle aura bientôt besoin d'une maison ! […] Nous avons décidé de l'appeler Storie... Elle a certainement une sacrée histoire à raconter. »

Aujourd’hui, la petite chienne est enfin à l’abri et reçoit tous les soins dont elle a besoin, grâce à sa bienfaitrice qui a contacté Columbus Dog Connection pour obtenir de l’aide. Elle profite désormais de la sécurité et de l’amour d’une famille d’accueil, mais devra bientôt trouver sa famille pour la vie.

Son histoire rappelle pourquoi les sauvetages sont si importants : une seule personne l’a vue, a compris qu’elle n’était pas un simple déchet et tout a changé...