Invisible aux yeux des passants, cette chienne tremblante de peur près de la route découvre la bienveillance de ses sauveurs

Annabelle était une ombre, invisible aux yeux des passants. Cette jolie puce a été trouvée tremblante et seule au bord d’une route en Chypre. Heureusement, une main tendue avec bienveillance lui a permis de sortir de cet enfer et de prendre un nouveau départ dans la vie.

La solitude et l’isolement font aussi des ravages sur les animaux. En Chypre, une jeune chienne âgée d’environ un an a été trouvée gisante sur le bord de la route en mauvais état. Cette âme en peine tremblait de tout son corps, affichait des côtes saillantes et présentait une blessure au niveau du cou.

Alors que de nombreux passants l’ignoraient, un bon samaritain a posé les yeux sur elle et lui a tendu la main. Inquiet et sensible à son état, il l’a directement conduite chez un vétérinaire pour lui offrir des soins. Lors de la consultation, le professionnel a indiqué que la rescapée – baptisée Annabelle – ne pesait que 9 kg et n’était pas identifiée.

Pour lui donner une chance de savourer le bonheur, son sauveteur a contacté l’association Stronger Together Animal Rescue (STAR) pour une prise en charge rapide. Comme le révèle Newsweek, cette adorable puce aurait été transférée à la fourrière municipale sans cette intervention salvatrice. Or, les pensionnaires de ce type de lieu sont souvent sous-alimentés, ne reçoivent aucun soin médical et sont facilement euthanasiés.

© Stronger Together Animal Rescue

« Elle découvre que les humains peuvent être bienveillants »

Par la suite, STAR (basée au Royaume-Uni et sauvant des chiens errants en Chypre) a placé Annabelle dans une pension privée, où elle a reçu les soins, la nourriture, la sécurité et l’amour dont elle avait grandement besoin.

Selon Linda Demetriou, de l’association, Annabelle a est peut-être née en cage ou a subi une longue période de négligence. À son arrivée, elle fuyait les humains et tremblait à chaque approche.

« Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'arrête pour elle. […] Elle est très timide et nerveuse à cause de ses traumatismes passés, indique-t-elle, elle se cache, car c'est tout ce qu'elle a toujours connu. Petit à petit, cette adorable petite fille découvre que les humains peuvent être bienveillants. Elle adore les autres chiens et se sent en sécurité en leur compagnie. »

© Stronger Together Animal Rescue

Annabelle cherche sa famille pour la vie

Aujourd’hui, Annabelle continue d’évoluer positivement et de faire des progrès. Sa confiance revient peu à peu, notamment grâce aux autres chiens. « Elle s’approche maintenant pour de douces caresses sur la tête, remuant prudemment la queue, comme si elle découvrait petit à petit cette joie, déclare Linda, cette petite chienne est un amour. »

Prochaine étape ? L’adoption. Annabelle se prépare à rejoindre le Royaume-Uni, pour rencontrer des adoptants potentiels. En raison de sa sensibilité et de ses traumatismes, la chienne « a besoin d'un autre chien, doux et sûr de lui, pour la guider », conclut Linda. « Il lui faut un foyer calme et paisible, sans enfants, à la campagne, dans un environnement tranquille, et un jardin clos est indispensable. »

© Stronger Together Animal Rescue