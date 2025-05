Jeté près d’une benne, ce Pitbull brisé par les combats trouve la force de croire en l’amour (vidéo)

Jeté comme un vulgaire déchet après avoir été utilisé comme chien d'appât dans des combats, le pauvre Spartacus revient de loin. Grâce à l’amour et à la détermination de ses sauveteurs, ce gentil Pitbull est aujourd’hui de nouveau sur pattes après un rétablissement spectaculaire. Il est même prêt à rencontrer une famille qui saura enfin lui donner l’amour dont il a cruellement manqué dans sa précédente vie.

Lorsque Spartacus est arrivé au refuge Stray Rescue of Saint-Louis (Missouri, États-Unis), il était dans un état critique et les sauveteurs doutaient de pouvoir réussir à le sauver. Comme le rapporte PetHelpful, ils ont néanmoins fait de leur mieux pour lui venir en aide.

De l’horreur à l’espoir

Le pauvre Pitbull avait été trouvé par une femme, attaché à une benne à ordures. Comme le toutou souffrait de graves blessures, cette bonne samaritaine a immédiatement sollicité l’aide de l’association de sauvetage.

Malgré les terribles maltraitances dont il avait été visiblement victime, Spartacus a remué la queue à l'approche des sauveteurs, signe qu'il était un véritable combattant et qu'il n'avait pas abandonné les humains.

© Stray Rescue of St. Louis

Emmené d’urgence à la clinique vétérinaire, le chien avait la lèvre inférieure entièrement arrachée de la mâchoire, il était couvert de morsures et il souffrait d'une infection virulente. Spartacus était ce qu'on appelle un chien d'appât : il servait aux autres chiens à s’entraîner au combat. Trop faible et trop blessé pour assurer « sa mission », le pauvre toutou avait tout simplement été jeté à la poubelle par ses bourreaux.

Heureusement, il était désormais entre de bonnes mains et ses anges gardiens étaient prêts à se battre pour lui offrir une seconde chance dans la vie.

Un rétablissement spectaculaire

Depuis son sauvetage, Spartacus a subi de multiples interventions chirurgicales, et, contre toute attente, il s’est bien rétabli. Sa guérison a même été impressionnante !

Le refuge a récemment publié une mise à jour sur les réseaux sociaux montrant à quel point il était en pleine forme après sa convalescence. Spartacus semble tout simplement heureux d'être en vie et en bonne santé.

Il est, en outre, sur le point de connaître enfin la fin heureuse qu’il mérite. Ses protecteurs ont en effet annoncé une bonne nouvelle sur Instagram : « Ce petit miracle est officiellement guéri et prêt à trouver son propre foyer. Il aura toujours la mâchoire partiellement exposée et la peau flasque autour de la bouche, il est donc préférable qu'il soit le seul animal à la maison. Nous ne voulons plus jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit, pour sa sécurité. Il est tellement reconnaissant envers notre équipe médicale ! »

© Stray Rescue of St. Louis / Instagram

Puisse ce gentil Pitbull trouver rapidement une famille aimante et démarrer enfin le plus heureux chapitre de sa vie !