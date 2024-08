Depuis son sauvetage d’un ring de combat, ce Cane Corso profite d’une vie merveilleuse dans sa nouvelle famille

Malgré leur interdiction en Angleterre depuis 1835, les combats de chiens continuent encore aujourd'hui à avoir lieu. La RSPCA intervient ainsi régulièrement pour arracher de pauvres toutous à une vie de combat et leur offrir un foyer chaleureux où s’épanouir. C’est ce qui est arrivé à Beau, un Cane Corso qui profite aujourd’hui de la vie qu’il mérite dans une famille aimante des environs de Londres.

En 2017, une enquête de la RSPCA sur un réseau de combats de chiens dans le Lincolnshire (Angleterre) a permis de découvrir des bâtons de bris utilisés pour mettre fin aux bagarres ainsi que du contenu de téléphones portables suggérant de violents affrontements entre chiens. Les enquêteurs ont également trouvé de nombreux toutous comme Beau, un Cane Corso de 2 ans qui était gardé dans le but d'être entraîné au combat.

La fin des combats

Après son sauvetage, Beau a été transféré au centre animalier Southridge Animal Centre, dans le Hertfordshire, où il a passé plusieurs mois à être formé et réhabilité. C’est en 2020 que le toutou a enfin trouvé sa maison pour toujours chez Caroline Moore et Mark Dorett, à Walthamstow, près de Londres.

« Nous aimons marcher et avons décidé que nous aimerions avoir un chien pour nous accompagner lors de nos promenades, et nous voulions donner un foyer à un chien indésirable. », a expliqué Caroline au Lincolnshire World.

RSPCA Southbridge / Facebook

Au début, Caroline était un peu inquiète à cause de la taille du chien, mais après plusieurs promenades et rencontres au refuge, elle tombée amoureuse de lui, comme son conjoint.

« Il était si adorable avec nous tous que nous avons été choqués lorsque l'équipe nous a raconté son histoire. », a déclaré Caroline. Celle-ci a également avoué qu’elle et Mark n’ont pas révélé aux gens que Beau avait été sauvé des combats de chiens lorsqu’ils l'ont ramené à la maison. « Nous ne voulions pas que les gens le jugent ou soient effrayés. », ont-ils expliqué.

RSPCA (England & Wales) / Facebook

Une nouvelle vie pleine d’amour

Aujourd'hui âgé de 8 ans, Beau s'est épanoui dans sa nouvelle maison et il est aimé de tous. Le toutou adore d’ailleurs passer du temps avec les gens et ses amis canins. Sa nature douce a conquis tous ceux qu'il rencontre, de la voisine effrayée par les chiens, aux membres de la famille du couple.

« Beau est si affectueux et si doux ; c'est une très belle âme. C'est notre bébé, notre fierté et notre joie. Nous sommes si fiers de lui et du chien qu'il est devenu. », a déclaré sa maîtresse.

Lincolnshire World

« Beau fait une telle différence pour notre famille. Quand je pense à ce qui lui serait arrivé s'il n'avait pas été sauvé par la RSPCA, cela me brise le cœur. C'est un géant si gentil et nous l'aimons énormément. », a-t-elle conclu avec tendresse.