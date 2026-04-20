Jeté par son propriétaire à travers les barreaux d’un refuge, un chiot rejoint seul une clinique vétérinaire qui le sauve

Abandonnée dans un refuge aux aurores et de façon brutale, une minuscule chienne a pourtant échappé au pire grâce à un incroyable concours de circonstances. Après avoir erré seule dans l'enceinte de l'établissement, elle a fini par s'arrêter devant une clinique vétérinaire encore ouverte, où elle a été secourue à temps. Une issue inespérée qui contraste avec la cruauté de son abandon.

Le 10 avril 2026 à 4h30 du matin, les caméras de surveillance externes du refuge Mission Viejo Animal Services Center, en Californie, ont capturé une scène choquante.

Un véhicule s'est arrêté devant la structure d'accueil. Un homme en est descendu, tenant un chiot qu'il a fait passer entre les barreaux de la clôture du refuge pour le jeter dans l'enceinte. L'individu est ensuite reparti, laissant le petit canidé au pelage noir et feu totalement perdu et terrifié.

La vidéo a été publiée sur Facebook.

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L'auteur de l'abandon identifié et entendu

Les enquêteurs du service animalier de Mission Viejo ont pu identifier la personne dès le lendemain et l'ont même interrogée. Ils ont confirmé qu'il s'agissait du propriétaire de la jeune chienne, croisée Chihuahua de moins de 2 kilogrammes et répondant désormais au nom de Magnolia.



CBS News

Kyle Werner, dudit service, est scandalisé par l'attitude du maître. « Il a littéralement poussé le chien à travers les barreaux. A seulement environ 4,5 mètres d’ici, il y a une clinique vétérinaire ouverte 24 heures sur 24, avec du personnel… Et c’est éclairé. Il aurait donc pu simplement entrer et confier le chiot aux employés », a-t-il déclaré auprès de CBS News.

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Magnolia a erré pendant une heure avant de retrouver seule le chemin de la clinique

Les enregistrements de vidéosurveillance ont révélé que Magnolia avait erré seule pendant une heure environ, avant de réussir à sortir en se faufilant sous la clôture. Par chance, elle s'était aventurée jusque devant la porte vitrée de la clinique vétérinaire, où elle avait attiré l'attention du personnel.

Les employés de la clinique l'avaient alors accueillie et examinée. Ils avaient ensuite contacté le service animalier de Mission Viejo qui l'a prise en charge.

Magnolia devra passer 2 semaines au refuge avant d'être proposée à l'adoption.