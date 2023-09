Jeté d'une voiture en marche, un chiot terrifié reste introuvable et suscite l'angoisse des bénévoles

Le 8 septembre dernier, les bénévoles du PAWS Bryson City (États-Unis) ont été témoins d’une scène effroyable : alors que leurs locaux étaient ouverts, un homme a décidé de jeter un chiot par la fenêtre de son véhicule devant le refuge avant de prendre la fuite. « Une vidéo déchirante », selon les membres de l’association.

Des recherches immédiates

La scène, immortalisée grâce à des caméras de vidéosurveillance, a été partagée en masse sur les réseaux sociaux via des photos. « Nous sommes à la recherche de ce chiot effrayé, ont écrit les bénévoles, et nous sollicitons votre aide afin d’identifier cet homme. » Les témoins ont été invités à contacter la police en cas d’information.

PAWS Bryson City / Facebook

Les membres du PAWS Bryson City étaient morts d’inquiétude au sujet du chiot, introuvable pendant plusieurs jours. « Nous aurions préféré que cet homme fasse les bons choix et vienne à notre rencontre, plutôt que de jeter ce pauvre chien innocent par la fenêtre ! » ont-ils déploré. La vidéo était si douloureuse à leurs yeux que les bénévoles ont refusé de la partager en intégralité.

PAWS Bryson City / Facebook

Rapidement, le coupable a pu être identifié. Il s’agissait de David Paul George Jr., un homme de 35 ans habitant dans les environs, rapporte Fox News. Il est accusé de cruauté animale et d’abandon, et doit comparaître devant le tribunal ce 26 septembre.

La fin d’un calvaire

Le chiot, lui, a été retrouvé quelques jours plus tard dans un piteux état. « Il est sous-nourri, rempli de puces et de parasites. Il a quelques égratignures et une petite fracture, mais quand on sait ce qu’il a vécu, il se porte plutôt bien », ont écrit les bénévoles sur Facebook.

PAWS Bryson City / Facebook

« Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont aidés durant cette épreuve. Nous sommes si soulagés de l’avoir retrouvé. Nous avons été tellement inquiets à son sujet, nous n’en avons pas fermé l’œil de la nuit, mais ce n’est rien à côté de ce qu’il a traversé », ont-ils ajouté.

PAWS Bryson City / Facebook

Le chiot, nommé Apollo, a attiré l’attention de centaines d’internautes sur les réseaux sociaux. Certains ont d’ailleurs fait part de leur souhait de l’adopter. Néanmoins, les bénévoles comptent le garder encore quelque temps, pour le soigner, le stériliser, et lui offrir le meilleur départ possible dans la vie.