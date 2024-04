Cette chienne a un talent remarquable pour cacher sournoisement des choses à sa maîtresse (vidéo)

Les animaux de compagnie ont du talent dans de nombreux domaines, dont celui du cinéma. Pour arriver à leurs fins, ils peuvent se parer de leur plus grand manteau d’acteur et manipuler l’auditoire. Luna fait partie de ceux qui méritent un Oscar.

Luna, une femelle Labrador au pelage foncé, n’a rien à envier aux grands noms du cinéma. Son jeu d’acteur est irréprochable, surtout lorsqu’il y a de la nourriture à la clé. Sa maîtresse l’a surprise au cours d’une tentative de dissimulation de fromage. Et si la boule de poils peut tromper le public, elle va devoir s’entraîner encore pour leurrer son humaine !

La gentille Luna fait le bonheur de sa famille depuis 2 ans maintenant. Elle a une place importante au sein de ce foyer, apportant de la joie et du bonheur autour d’elle. Il faut dire qu’elle est particulièrement amusante !

« Elle est vraiment sournoise »

Comme de nombreux animaux, Luna a un péché mignon : la nourriture. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on la voit allongée sur un canapé, l’air concentré. Elle est immobile et ose à peine cligner des yeux. Si sa tenue est si irréprochable, c’est parce qu’elle a quelque chose à cacher.

En effet, elle est parvenue à s’emparer d’un bâtonnet de fromage tombé sur le sol de la cuisine pendant que sa maîtresse préparait à manger. Elle l’a discrètement saisi et l’a mis dans sa gueule par la suite. Sachant que son humaine ne l’aurait pas autorisée à voler la friandise, elle l’a gardée en sécurité dans sa gueule pour la manger tranquillement une fois seule.

Un talent remarquable

Le clip, visionné 1,8 million de fois, a beaucoup amusé les internautes, qui n’ont pas manqué de saluer la prouesse de Luna dans la section des commentaires : « Le fait qu'elle ait suffisamment de contrôle sur elle-même pour attendre me sidère, mon chien ne pourrait jamais être aussi patient » partageait l’un d’eux, « Elle détourne le regard pour ne pas se faire remarquer » soulignait un autre.

Avec un comportement aussi drôle, difficile de lui en vouloir pour sa bêtise : « Elle mérite son bâtonnet ! » affirmait un utilisateur.