Un Bulldog Anglais est volé chez ses maîtres qui espèrent un heureux dénouement pour l'anniversaire de leur fils

Balthazar est rentré à la maison et se remet de sa mésaventure auprès des siens. Ce Bulldog Anglais d'un an et demi avait été volé un peu plus de 3 semaines plus tôt, rapportait le site Sorties à Nantes le dimanche 25 février.

Sa propriétaire Cassandre Guilbaud, est mère de famille et habite Nantes. Le jeudi 1er février en fin de matinée, elle constatait la disparition du chien alors qu’il était censé se trouver au garage. L’alerte a aussitôt été lancée, avec des avis de recherche placardés dans les commerces locaux et des appels à témoin diffusés sur les réseaux sociaux.

« Ils ont volé notre famille, peut-on lire dans l’un des messages postés par sa maîtresse. Ils ont volé notre compagnon de vie. Sachez-le, ce sera ma nouvelle bataille jusqu’à ce que mes enfants retrouvent leur ami, notre 4e enfant. Aidez-moi. Aidez-nous. »

Cassandre Guilbaud y précisait sa date de naissance, le 1er juillet 2022 en l’occurrence, ainsi que le fait qu’il était castré et identifié par puce.

L’inquiétude est montée d’un cran quand une annonce où un chien ressemblant à Balthazar est proposé à la vente a éveillé les suspicions. Réalisant très probablement qu’ils n’avaient que peu de chances de vendre le quadrupède, les personnes qui l’avaient volé ont décidé de l’abandonné à Treillères.



C’est dans cette commune située à 14 kilomètres au nord de Nantes qu’une habitante a retrouvé Balthazar le jeudi 22 février et a pris soin de lui. Alors qu’elle prévoyait de l’emmener chez le vétérinaire pour voir s’il était identifié, elle a vu l’appel à témoin publié par Sorties à Nantes sur ses comptes de réseaux sociaux et a immédiatement contacté Cassandre Guilbaud.

« Un bonheur incommensurable »

Les retrouvailles ont eu lieu le samedi 24 février. La fête était double, puisque c’était aussi l’anniversaire de l’un de ses fils ce jour-là. Ce dernier et sa famille ne pouvaient pas rêver plus beau cadeau.

La maman parle d’ailleurs de « bonheur incommensurable » sur Facebook. « Après 23 jours d’errance, tu es là, se réjouit-elle. On ne sait pas et nous ne saurons jamais ce que tu as vécu, mais tu es revenu le jour de l’anniversaire de Côme. Comme si toute cette histoire était prédite. »

Elle n’a pas manqué de remercier toutes les personnes qui l’ont aidée à ramener Balthazar auprès d’elle par leurs partages et leur soutien.

Sorties à Nantes souligne, par ailleurs, qu’une enquête a été ouverte pour tenter de faire toute la lumière sur les circonstances du vol du chien et de son abandon.