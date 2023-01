Un minuscule chiot abandonné couine de toutes ses forces pour attirer l’attention des sauveurs (vidéo)

On ne saura jamais comment Yuki s’est retrouvée livrée à elle-même au milieu d’une rue déserte. La pauvre petite boule de poils n’était âgée que de 3 semaines et lançait des cris d’aide tout autour d’elle. Heureusement, elle a attiré l’attention de la bonne personne ce jour-là.

Dans les rues de Lonavala, en Inde, un chiot d’un mois a été repéré par les sauveurs de Strays of Panvel il y a quelque temps. Ces derniers ont été intrigués par les couinements de cette petite boule de poils, si minuscule qu’elle semblait avoir « la taille d’une souris », rapporte The Dodo. Celle-ci cherchait tout simplement une manière d’attirer l’attention…

Yuki avait frappé à la bonne porte

Sa bienfaitrice, Manasvi Pawase, est immédiatement sortie de chez elle pour lui porter secours. « J’ai complètement craqué pour elle, et je l’ai réconfortée dans mon pull, se remémore-t-elle. Elle était si heureuse de rencontrer quelqu’un qui lui donnerait un peu de chaleur humaine. Elle semblait en avoir été privée depuis si longtemps... »

Manasvi Pawase

Pawase est membre de Strays of Panvel, une association qui reloge des animaux errants jusqu’à leur adoption définitive. Pendant quelque temps, elle a donc hébergé la petite Yuki, qui « a dormi comme un bébé » dès son arrivée. « Je pouvais sentir qu’elle était fatiguée par toute cette incertitude » confie la jeune femme.

« Elle mérite d’être heureuse pour toujours »

Yuki a ensuite rejoint la famille d’accueil de Melisa Rego, où se trouvait un autre toutou : Bailey. Ce fut l’occasion pour la jeune chienne de dévoiler toute sa personnalité et de se transformer en une véritable petite « tornade », pour reprendre les termes de Pawase. « Yuki passait son temps à courir et à jouer. Elle couvrait les humains de léchouilles et d’amour », et se sentait enfin en paix avec elle-même.

Manasvi Pawase

Quelques jours plus tard, la rescapée rejoignait sa famille pour la vie pour y vivre de merveilleuses aventures. Pawase n’oubliera jamais sa rencontre avec cette petite boule de poils, et elle ne saura jamais comment elle s’était retrouvée seule à Lonavala. L’essentiel pour elle, c’est que tout se passe au mieux pour Yuki. « Elle mérite d’être heureuse pour toujours » avait-elle écrit sur Instagram.

A lire aussi : Le vol d'un chien dans la voiture de ses maîtres les plonge dans l'inquiétude pendant 3 longues semaines