Jeté d’un véhicule par une inconnue affirmant qu'il est errant, un chien retrouve sa famille 3 jours plus tard

Skyler devait être terrifiée et se demander ce qui lui arrivait quand, en milieu de semaine dernière, elle s’était retrouvée dans la voiture d’une inconnue avant d’en être éjectée. Faussement présentée comme errante, cette chienne était désormais seule, dans un endroit qui lui était étranger, alors qu’elle était censée se trouver chez elle, auprès de sa famille. Fort heureusement, les autorités ont fini par découvrir la vérité et identifier ses maîtres.

En découvrant une chienne livrée à elle-même devant leur refuge, les employés du service de contrôle des animaux de Dunn (Dunn Animal Control Facility), en Caroline du Nord (Etats-Unis), avaient d’abord cru à un énième cas d'abandon par un propriétaire irresponsable. Au sein de la police locale (Dunn Police Department), on s’était dit la même chose. En enquêtant, les forces de l’ordre ont réalisé que l’affaire était bien plus complexe. Elles ont retrouvé la véritable famille du canidé, et celle-ci a pu le récupérer 3 jours plus tard, rapportait WAVY le dimanche 9 novembre.

Les faits avaient eu lieu le mercredi 5 novembre à 13h30. Un 4x4 s’était arrêté à proximité des locaux du contrôle animalier de Dunn. La conductrice avait ouvert la portière et jeté une chienne, qui paraissait totalement perdue, hors du véhicule, avant de redémarrer.



City of Dunn Animal Control Facility / Facebook

Les policiers ont pu identifier l’automobiliste grâce aux images de vidéosurveillance. Il s’agit d’une certaine Amber Sparks, âgée de 43 ans et habitant à une poignée de kilomètres de Dunn.

La suspecte a affirmé que la chienne était errante et qu’elle voulait la déplacer loin de son quartier. Les enquêteurs ont tout de suite pensé que son discours ne tenait pas la route. La chienne était en bonne santé et ne semblait pas négligée. Et pour cause ; elle n’était pas du tout errante et avait bien une famille.

“Elle était très heureuse de les revoir”

Celle-ci réside à 6 kilomètres de là et a été contactée le samedi 8 novembre. Les retrouvailles avec la chienne, qui répond au nom de Skyler, ont eu lieu en fin d’après-midi. “Elle était très heureuse de les revoir et elle se porte bien”, a déclaré Kelsey Eberle, du service de contrôle animalier de Dunn.



City of Dunn Animal Control Facility / Facebook

Amber Sparks a été interpellée, puis libérée sous caution en attendant son procès. Elle est poursuivie non seulement pour abandon d’animal, mais aussi pour avoir pris le volant alors que son permis avait été annulé pour conduite en état d’ivresse.

Skyler est donc saine et sauve, et de retour parmi les siens. Elle peut désormais se remettre tranquillement de cette expérience traumatisante.