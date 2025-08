"Je voulais m’assurer qu’il allait bien", cette lettre des voisins sur son chien réveille une blessure qu’elle pensait guérie

Emily a adopté Otto l’année dernière et l’a aidé à panser ses plaies du passé. L’animal avait passé la majeure partie de son existence enfermé et ne connaissait rien du monde extérieur. Sa nouvelle propriétaire a donc tout fait pour qu’il soit à l’aise et ne manque de rien. Toutefois, quand ses voisins lui ont fait parvenir un mot, elle s’est aperçue qu’un mal-être persistait chez le toutou.

Otto, un Shih-Tzu d’environ 8 ans, a passé les 7 premières années de sa vie dans une usine à chiens. Puisqu’aucune famille n’avait souhaité l’adopter, il est resté sur place et n’a vu que les 4 coins de sa cage pendant tout ce temps. Secouru, puis placé à l’adoption, il a rejoint la maison aimante d’Emily Hanson, qui l’a adopté en juin 2024. Son parcours de réhabilitation a été long et semé d’embûches, mais sa propriétaire ne l’a jamais abandonné.

Quand Otto a posé les pattes chez elle pour la première fois, il était rempli de peurs et d’incertitudes. Il faut dire que pendant toute sa vie, il n’avait jamais été confronté au monde extérieur et le moindre bruit, la moindre situation inconnue l’angoissait.

Emily a redoublé de patience et de bienveillance pour lui prouver qu’il était en sécurité désormais, et qu’il pouvait se laisser aller à sa nouvelle vie. Elle était satisfaite de voir que ses efforts commençaient à payer : « Il a parcouru un long chemin. Sa personnalité de Shih-Tzu est désormais éclatante », partageait la bienfaitrice à Newsweek.

Un constat attristant

Ce qu’Emily ne savait pas, c’est qu’Otto avait encore gardé quelques démons du passé. Le fait d’avoir été si seul et négligé pendant des années lui a fait développer une anxiété de séparation après son adoption. Alors, il était profondément triste quand sa maîtresse partait travailler. Laquelle n’avait pas conscience de son mal-être jusqu’à ce qu’un voisin lui écrive un mot.

Dans la lettre, l’individu expliquait qu’Otto aboyait quand Emily n’était pas là. L’auteur ne blâmait ni la femme ni le chien, mais voulait plutôt être certain que ce dernier soit en sécurité quand il était seul : « Je voulais m'assurer que vous le sachiez et que votre chien se sente bien et à l'aise lorsque vous êtes absent de l'appartement », déclarait-il.

@miltonandotto / TikTok

Emily a pris conscience qu’Otto n’était pas encore libéré de ses chaînes du passé et a travaillé sur son anxiété de séparation. Une fois de plus, son implication et sa rigueur ont permis au toutou de mieux vivre ses départs. Elle a aussi pris soin d’expliquer l’ancienne vie du quadrupède aux voisins, et ceux-ci se sont montrés très compréhensifs. Otto est maintenant beaucoup plus à l'aise lorsqu'il reste à la maison. Il a fait preuve d’une résilience sans nom. Il ne pouvait pas mieux tomber avec Emily, qui ne cessera jamais de veiller à son bien-être.