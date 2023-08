Traumatisée par son abandon, une chienne développe une anxiété de séparation lors de son séjour en refuge (vidéo)

Le 28 juin dernier, un terrible abandon s’est déroulé devant la Humane Society of Monroe County, un refuge situé au nord-est des États-Unis. Cette nuit-là, à 1 heure 01, un homme a attaché une chienne à un poteau et s’est éloigné en laissant l’animal derrière lui, comme le rapporte Newsweek. La Pitbull à la robe tachetée a désespérément tenté de le rejoindre, mais elle a fini par rester sur les lieux toute la nuit…

Ce n’est que le lendemain matin, à 7 heures 10, que le personnel du refuge a découvert la chienne en détresse. L’abandon dont elle avait été victime avait été immortalisé par des caméras de surveillance. Immédiatement, les bénévoles ont prodigué des soins à la chienne - des soins dont elle avait cruellement besoin.

Monroe County Sheriff's Office

Des séquelles physiques et psychologiques

En effet, la Pitbull - baptisée Mandy - était encore en phase de lactation et présentait des égratignures au niveau de ses mamelons, ce qui laisse supposer qu’elle avait allaité des chiots peu de temps auparavant. Le vétérinaire qui l’a examinée a estimé son âge à 2 ans environ.

Mandy a aussi été affectée psychologiquement par ce terrible abandon. « Elle est anxieuse et présente des symptômes d’anxiété de séparation », ont déclaré les bénévoles de la Humane Society of Monroe County. Depuis, la chienne a été confiée à un foyer d’accueil temporaire, qui fait de son mieux pour apaiser ses craintes et tente de lui redonner confiance en l’être humain.

A lire aussi : Une chienne au cœur brisé refuse de quitter l’endroit où ses maîtres l’ont abandonnée

Lorsque Mandy aura retrouvé toute sa santé, elle sera proposée à l’adoption. Les membres du refuge et ses parents d’accueil s’assureront de la confier à une famille aimante et prête à répondre à tous ses besoins.

En parallèle, l’enquête pour retrouver l’homme qui a abandonné la chienne se poursuit. Les policiers ont demandé l’aide des internautes sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de l’identifier le plus tôt possible et de rendre justice à Mandy.