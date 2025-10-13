"Je ne pouvais pas les laisser là", elle repère 10 chiots abandonnés au bord d'une route et décide de tous les sauver

Alors qu’elle circulait sur une route isolée de Porto Rico, une directrice de refuge a fait une découverte inattendue : une dizaine de chiots abandonnés, livrés à eux-mêmes au bord de la chaussée. Ce moment allait marquer le début d’un formidable élan de solidarité, aussi bien local qu’à des milliers de kilomètres de là.

Dellymar Bernal est la directrice du refuge animalier Santuario de Animales San Francisco de Asís, à Porto Rico. Récemment, elle empruntait une route rurale de Lajas, dans le sud-ouest de l’île, pour se rendre à un rendez-vous médical, lorsqu’elle a repéré toute une portée de chiots couchés par terre. Elle en a compté 10.

Même si elle consacre ses journées aux sauvetages d’animaux en détresse, elle ne s’attendait pas à en secourir un si grand nombre d'un seul coup. Malgré l’ampleur du défi et le manque de places au refuge, elle se devait d’agir. “Je ne pouvais pas les laisser là”, dit-elle à The Dodo .



santuario.sasfapr / Instagram

Elle s’est arrêtée au bord de la route. Un des chiots, une jeune femelle appelée plus tard Luna, s’est approchée d’elle en aboyant, avec une assurance et un enthousiasme surprenants. “Honnêtement, elle m'a conquise avec son visage pur, confie-t-elle. Quand je l'ai vue, j'étais sous le choc.”

Dellymar Bernal a ensuite remarqué un seau contenant de la nourriture pour chien laissé à côté des jeunes canidés. Elle a ainsi compris qu’il s’agissait vraisemblablement d’un abandon.



santuario.sasfapr / Instagram

“J'ai ouvert la porte et ils sont tous venus me saluer, raconte-t-elle. Ils remuaient tous la queue, heureux de me voir”. Leur attitude amicale l’a d’ailleurs renforcée dans sa conviction qu’ils avaient déjà eu une famille et que celle-ci avait décidé de se séparer d’eux. Les témoignages de voisins recueillis par la suite en ont apporté la confirmation.



santuario.sasfapr / Instagram

Séjour au refuge, soins et nouvelle vie

Dellymar Bernal les a tous fait monter dans sa voiture. Elle a emmené 9 d’entre eux au Santuario de Animales San Francisco de Asís, où les bénévoles les ont immédiatement pris en charge. La 10e, une femelle appelée Lirio, a pris la direction du vétérinaire, car elle semblait blessée. L’examen a effectivement révélé plusieurs fractures à la patte arrière.

Elle pourra être proposée à l’adoption une fois son membre guéri, tout comme son frère Lorenzo, qui doit d’abord subir une intervention chirurgicale en raison d’un problème à l’oeil. Les autres ont tous déjà rejoint des familles aimantes pour toujours, non seulement à Porto Rico, mais aussi à New York (Lisa) et Boston (Luna).



santuario.sasfapr / Instagram

Grâce à la bienveillance de Dellymar Bernal et au travail remarquable du personnel du refuge, ces petites créatures ont pu tourner la page de l’abandon pour embrasser une nouvelle vie, pleine d’amour et de sécurité.