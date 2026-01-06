« Je n'y ai même pas réfléchi », une coiffeuse voit une chienne lutter dans un canal et plonge sans hésiter dans l'eau glacée pour la sauver (vidéo)

Parfois, il suffit de quelques secondes pour qu’une journée ordinaire bascule dans l’imprévu. Summer Brown, coiffeuse en Californie, en a fait l’expérience de la manière la plus inattendue. Alors qu’elle travaillait tranquillement dans son salon, une cliente affolée a fait irruption pour signaler un chien désorienté qui errait devant l'établissement. Sans hésiter, Summer a abandonné peignes et ciseaux pour porter secours à la pauvre boule de poils.

Ce jour-là, Summer Brown pensait vivre une journée de travail comme les autres dans son salon de coiffure The Ritual, à Morgan Hill, en Californie (États-Unis). Tout a changé lorsqu’une cliente paniquée a franchi la porte du salon pour l’alerter : un petit chien perdu juste en face du salon avait visiblement besoin d’aide. Inquiète, Summer est immédiatement sortie pour aller voir ce qui se passait à l’extérieur.

Un plongeon spontané

La coiffeuse a rapidement repéré la chienne au bord du canal. Malheureusement, lorsqu'elle a voulu l'approcher, la petite boule de poils, apeurée, est tombée à l’eau et a aussitôt paniqué.

© @manduh.s / TikTok

« Elle avait peur », a déclaré Summer à The Dodo. « J'ai tout de suite compris qu'elle ne savait pas bien nager. Ses pattes s'agitaient hors de l'eau. »

De toute évidence, la chienne ne pouvait pas sortir seule du canal. Pour la jeune femme, peu importait la profondeur, la température ou la propreté de l’eau, elle n’a pas hésité : elle a plongé.

« J'ai couru, tout simplement », se souvient Summer. « Je n'y ai même pas réfléchi. La seule chose que j'ai enlevée, ce sont mes chaussures de tennis blanches. »

@manduh.s Not all heroes wear capes ??????????? someone came into our salon saying there’s a dog outside running around so we go outside and the dog fell in the water so my friend jumps up just in time to get the doggie! The dog had a collar and we called the owners and they were there in 10 minutes. We kept her warm with our hair heater lamp??????? it was so crazy this video wasn’t meant to be a perfect video! Thank you for the comments ???????????? ? My baby my baby - MadZ

Elle a alors nagé jusqu’à la chienne et l’a serrée contre elle. Terrifiée au départ, la petite boule de poils s’est aussitôt calmée en comprenant qu’elle était en sécurité. Summer l’a ensuite portée jusqu’au bord du canal, l’a enveloppée dans des serviettes du salon et a trouvé une astuce pour réchauffer cette petite chienne trempée et frigorifiée. « Je l'ai fait asseoir sur le siège d'un de nos clients, dont le chauffage était allumé juste au-dessus de sa tête », a expliqué la courageuse coiffeuse.

© @manduh.s / TikTok

Tout est bien qui finit bien !

Heureusement, la chienne portait un collier avec un numéro, permettant à la sauveteuse en herbe de joindre ses propriétaires. Nommée Daisy, la boule de poils s’était en réalité échappée de chez elle plus tôt dans la journée.

Rapidement arrivés au salon, ses proches, soulagés, ont retrouvé leur petite fugueuse et l’ont aussitôt couverte de câlins et de bisous. « Dès que [Daisy] s'est réchauffée et a vu sa famille franchir la porte, elle est redevenue normale », a déclaré Summer.

© All Animal Rescue & Friends

Après avoir confié Daisy à sa famille, la jeune femme est tout simplement retournée à ses ciseaux. Son sauvetage héroïque est toutefois resté le sujet préféré de toutes les conversations pendant des semaines au salon !