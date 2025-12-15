En voyant une chienne piégée dans un canal, plusieurs passants forment une chaîne humaine pour la sauver (vidéo)

Un habitant de Bogota qui promenait son chien a été témoin d’un magnifique moment de solidarité. En quelques instants, des riverains ont formé une véritable chaîne humaine pour venir en aide à une chienne en grand danger. L’homme n’a pas manqué de filmer la scène.

Récemment, en promenant son chien dans le quartier d’El Tintal à Bogota, capitale de la Colombie, Nicolas Gallardo s’attendait simplement à passer un agréable moment en compagnie de son ami à 4 pattes. Il était loin d’imaginer qu’il était sur le point d’assister à une scène émouvante, celle du sauvetage d’un autre canidé par plusieurs personnes ayant spontanément décidé d’agir main dans la main. C’est effectivement ce qui a eu lieu et que rapportait The Dodo .

Alors qu’il marchait le long d’un canal, Nicolas Gallardo a vu un petit groupe de personnes s’agitant sur la rive opposée. “Instinctivement, je me suis approché. Quand je suis arrivé sur place, j’ai compris ce qui se passait”, raconte le jeune homme.

Une chienne venait de glisser et de tomber dans le cours d’eau. Il lui était impossible de remonter sans aide à cause des parois en béton abruptes.

Fort heureusement, les gens qui s’étaient rassemblés n’avaient pas l’intention de rester de simples spectateurs de la détresse de l’animal. Ils ont uni leurs forces pour lui porter secours, alors qu’elle risquait la noyade.

3 hommes se tenant la main se sont postés sur la parois, celui de tête essayant de saisir la chienne par le collier. Les autres héros du jour les maintenaient depuis la berge.

“Je ne pouvais rien faire d’autre, puisque j’étais de l’autre côté du canal, explique Nicolas Gallardo. J’ai fait la seule chose que je pouvais faire : filmer la scène pour montrer l’acte d’empathie qui s’est produit dans le quartier.”



Cette formidable chaîne humaine a permis à la chienne de retrouver la terre ferme, mais aussi sa famille, qui habite le quartier.

Nicolas Gallardo a partagé la vidéo le 11 novembre 2025 sur son compte TikTok “@nicogallartdo”, où elle a généré des centaines de milliers de vues. La voici :

“Une illustration de l’adage ‘L’union fait la force’, aujourd’hui dans le quartier El Tintal à Bogota”, peut-on lire de sa part en légende.