Abandonnée au bord d’une route de campagne, une chienne de 4 mois trouve enfin une main tendue et devient heureuse malgré la perte d'une patte (vidéo)

On peut être un chiot âgé de quelques mois seulement, et avoir vécu l’équivalent des souffrances de toute une vie. C’est le cas de Dove, une petite chienne retrouvée par l'association PAWS et qui était à peine vivante au moment de son sauvetage. Néanmoins, son incroyable force de caractère lui a permis de surmonter cette terrible épreuve.

Au début de l’été, des bénévoles de l’association PAWS of Northeast Louisiana (États-Unis) ont fait une triste découverte : un chiot au pelage blanc, à peine vivant, se trouvait au bord d’une route de campagne. Son état faisait vraiment peine à voir, et laissait craindre le pire. Une patte avant droite gravement cassée et une silhouette émaciée étaient les marqueurs visibles d’un terrible passé. De plus, un examen clinique approfondi à révéler toute l’étendue du supplice que pouvait vivre la boule de poils : ecchymoses aux poumons, pneumonie, hypothermie, déshydratation et grave anémie liée à une infestation de puces et d’ankylostomes, ces petits vers aux dents robustes qui s’attaquent aux parois intestinales pour se gaver de sang.

En plus de cette liste déjà beaucoup trop longue pour un si petit être, la pauvre bête avait tellement faim qu'elle se nourrissait de tout ce qu’elle trouvait, en témoignent les petits cailloux trouvés dans son estomac.

Heureusement pour Dove, le cauchemar a pris fin lorsque ses bienfaiteurs l'ont secourue. Cependant, un long parcours de soin était encore à accomplir. La boule de poils a ainsi passé 48h en soins intensifs, où elle a reçu une transfusion sanguine, un vermifuge, des analgésiques et des antibiotiques, des vaccins et un traitement contre les puces et les tiques.

Ce n’est que lorsque son état s’est amélioré, que les vétérinaires ont pu s’occuper de la patte de la petite chienne. Malheureusement, celle-ci était dans un tel état, que la seule solution a été de l’amputer. Pourtant, comme l’a constaté Jennifer Pesnell sa maman d’accueil auprès de Newsweek : “Elle est plus heureuse et se déplace beaucoup mieux depuis l'amputation, et elle est très rapide sur trois pattes. Elle peut enfin être un chiot normal. Elle adore jouer avec d'autres chiens, avec des jouets, et même avec des insectes : tout peut devenir un compagnon de jeu pour Dove”. On peut d’ailleurs le constater sur les nombreuses vidéos postées par sa bienfaitrice, via le compte Instagram@jenrosepes.

A lire aussi : Un homme au grand coeur fait tout pour sortir cette chienne incomprise du refuge, allant jusqu’à acheter une maison