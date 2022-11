Introuvable depuis un mois, une chienne devient amie avec un renard pendant sa fugue

En fugue depuis des semaines, une chienne a pu compter sur la protection et la bienveillance d’un cousin canidé sauvage pendant qu’elle était en mode survie dans la nature. C’est l’une des caméras installées par des bénévoles qui a immortalisé la surprenante et touchante amitié entre les 2 animaux.

Lola a été retrouvée et ramenée auprès de sa famille après une disparition ayant duré un mois. Pendant son escapade, la chienne s’était liée d’amitié avec un renard, rapportait la BBC.

Cette femelle Beagle d’un an s’était échappée du domicile de ses propriétaires, qui l’avaient adoptée 3 semaines plus tôt, début octobre. Elle avait pris la fuite après avoir été effrayée par un bruit soudain et fort, à Stockport près de Manchester (nord-ouest de l’Angleterre).



Laura Nekookie

Auparavant, Lola avait connu des conditions de vie difficile chez son précédent propriétaire. Elle était gardée dans un hangar et n’avait jamais été promenée. Sa maîtresse Laura Nekookie et la fille de celle-ci avaient tout fait pour l’aider à surmonter ses traumatismes et sa crainte de l’humain.

Après l’appel à l’aide lancé par la mère de famille, elle a reçu l’aide des bénévoles de la Greater Manchester Lost Dog Search and Rescue Capture Team. Ces derniers ont installé des cages pièges et des caméras dans le secteur.

L’une de ces dernières a capturé une scène à la fois étonnante et émouvante. Les images montraient, en effet, Lola en compagnie d’un renard. Les 2 canidés ne s’étaient pas quittés pendant des jours. Le goupil semblait même veiller sur la chienne pendant qu’elle dormait, et ils adoraient jouer ensemble.



Jennifer Minnett

« Rox et Rouky dans la vraie vie »

C’était « Rox et Rouky dans la vraie vie », indiquait la bénévole Michelle Newns-Peers en référence au célèbre classique de Disney de 1981.

Au bout de 4 semaines d’incessantes recherches, Lola s’est finalement laissé enfermer dans l’une des cages. Ses sauveurs pouvaient la récupérer en toute sécurité et la rendre à sa famille. Elle était en bonne santé malgré sa période d’errance.

Greater Manchester Lost Dog Search and Rescue Capture Team

« Nous sommes ravis qu'elle soit en sécurité, mais nous savons aussi qu'il y a un renard, son ami et compagnon, qui va maintenant devoir se débrouiller tout seul, a déclaré Michelle Newns-Peers. Les renards peuvent avoir mauvaise réputation, mais ils nous ont montré qu'ils pouvaient coexister avec d'autres animaux et partager les ressources. »