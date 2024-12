Un chiot attaché au mur par une courte chaîne voit sa vie changer pour le meilleur grâce à 2 bénévoles déterminées

Privée de liberté et désespérée, la petite Twiggy a longtemps attendu qu’on la détache et lui permette enfin de connaître une vie digne et heureuse. Son vœu a été exaucé grâce à 2 bénévoles attristées par le sort de cette jeune chienne. Elles ne se sont pas contentées de la libérer et lui ont offert de nouveaux horizons.

Charlaine est la fondatrice d’Upshot Dog Rescue, une association de protection animale intervenant à Porto Rico. Récemment, elle et Melissa, bénévole au sein de cette organisation, ont remarqué un chiot attaché à un mur par une laisse dont la longueur ne dépassait guère les 60 centimètres.



Après s’être renseignées auprès du voisinage, elles sont revenues le lendemain matin sur les lieux et l’animal était toujours enchaîné. Les 2 jeunes femmes se sont empressées de le détacher pour le prendre en charge. C’était une femelle.

Charlaine et Melissa étaient à la fois scandalisées par le traitement qui lui était infligé et émues d’avoir pu mettre fin à son supplice.

Elles ont examiné et lavé la jeune chienne, qu’ils ont appelée Twiggy, constatant à quel point elle était maigre et dépourvue d’une grande partie de sa masse musculaire à cause de l’impossibilité de bouger.



Le duo a pris soin d’elle et partagé son histoire sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook d’Upshot Dog Rescue où elle a attiré l’attention d’Elizabeth. « Après avoir vu la vidéo, je n’ai pas pu m’empêcher [d’y penser] ; je devais me porter volontaire », raconte cette dernière à The Dodo.



Elle s’est donc proposée en tant que mère d’accueil pour Twiggy. A son arrivée, la petite chienne pouvait à peine tenir sur ses pattes, mais elle était incroyablement résiliente et joyeuse.

« Elle est à moi »

Peu à peu, le chiot a repris du poids et des forces. Twiggy a pu profiter de tout ce dont elle était privée jusqu’à son sauvetage ; la liberté, mais aussi l’affection et le jeu. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait s’amuser avec des jouets.



Elizabeth a découvert qu’elle adorait l’eau. Ce qui la réjouissait d’autant plus, car elle est une passionnée de randonnée et d’aventures. Elle a su qu’elle allait pouvoir l’emmener en vadrouille au bord de lacs et de rivières.



La rescapée et sa mère d’accueil sont devenues inséparables. « Elle n’a peur de rien », dit d’elle sa bienfaitrice, qui a finalement pris la décision de l’adopter définitivement. « Je me suis dit : non, je ne vais pas laisser celle-ci partir. Je suis désolée. Elle est à moi », confie Elizabeth qui est donc officiellement devenue sa propriétaire.

