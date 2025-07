"Je donnerais tout ce que j'ai pour ce petit garçon", un couple sacrifie son budget mariage pour sauver son chien malade

Heather et son fiancé avaient l’intention de sceller leur amour en se mariant. Ils prévoyaient d’organiser une petite réception pour célébrer l’occasion, mais un événement inattendu est venu bouleverser leurs plans. Leur chien, Elvis, est tombé malade d’un coup. Pour ses propriétaires, il était évident que le mariage n’était plus une priorité. La vie de leur ami canin était bien plus importante à leurs yeux.

Heather, une Américaine de 29 ans, commençait doucement à penser à son mariage avec son fiancé. Le couple envisageait d’organiser une petite fête dans son jardin du Maine (États-Unis) et imaginait mettre son chien, un Chihuahua de 15 ans nommé Elvis, au cœur des festivités. Malheureusement, il ne pouvait anticiper le fait que ce dernier tombe malade et ont mis tous leurs projets de côté.

Tout a commencé quand le canidé s’est mis à tomber subitement sur le sol et à convulser. Il y a d’abord eu une première crise d’épilepsie, puis elles se sont enchaînées. Ses propriétaires, inquiets, l’ont conduit chez un vétérinaire et une quête fastidieuse pour trouver la cause de son état de santé a commencé.

Des rendez-vous coûteux

Heather, son compagnon et Elvis ont enchaîné les rendez-vous vétérinaires. Le couple savait que son chien était atteint d’une maladie rénale, mais jusqu’à présent, aucun autre souci médical n’avait été relevé. D’ailleurs, même pour les praticiens, les crises à répétition du quadrupède relevaient presque du mystère.

Les nombreux examens de santé n’ont pas vraiment permis de déterminer leur provenance avec exactitude. Pourtant, elles s'enchaînaient et Elvis passaient des heures à la clinique : « Ils sont retournés en neurologie et en cardiologie pour essayer de déterminer quel était le problème. Nous ne savons toujours pas exactement quel est le problème principal ; il se pourrait que ce soit simplement dû à un léger problème », racontait Heather à Newsweek.

Un choix évident

Malgré tout, les spécialistes sont parvenus à stabiliser son état de santé. Elvis est finalement rentré chez lui, au plus grand soulagement de ses propriétaires. Pour eux, il est évident que sa santé passe avant tout. Les nombreux rendez-vous vétérinaires et examens réalisés leur ont coûté cher, compromettant leur cérémonie de mariage, mais leur animal est bien plus important à leurs yeux : « Je vais m'endetter pour mon chien, mais pas pour un mariage [...] Je donnerais tout ce que j'ai pour ce petit garçon », assurait Heather.