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« J'étais en état de choc total », la direction d'Amazon enquête sur un livreur ayant violemment projeté au sol le chien d'une famille


dans la catégorie Faits Divers

Un petit chien nommé Rocky a été victime d'un traitement extrêmement brutal de la part d'un livreur, laissant son propriétaire et sa famille sous le choc. Le canidé souffre de fractures et d’un traumatisme psychologique, et ses soins pourraient coûter plusieurs milliers d'euros.

Illustration : "« J'étais en état de choc total », la direction d'Amazon enquête sur un livreur ayant violemment projeté au sol le chien d'une famille"
© KREM 2

A Rathdrum en Idaho (Etats-Unis), une scène absolument choquante et horrible a été capturée par la caméra de sonnette d'une maison. Un livreur Amazon venu déposer un colis, voyant le petit chien de la famille venir vers lui en courant et en aboyant, l'a saisi par le cou, soulevé et violemment projeté contre le gravier.

« J’étais à la maison, juste ici dans le jardin de derrière… Et ma femme se trouvait à l’intérieur. Elle a entendu du bruit, est sortie et a vu Rocky par terre. Elle a demandé au livreur si Rocky s’était échappé, ce à quoi il a répondu : "Oui, il l’a fait dès que je suis arrivé" », raconte Joe Hickey, le propriétaire du canidé, à KREM 2.

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KREM 2

Ce dernier explique que tout s'est passé très vite, en une vingtaine de secondes à peine. Lorsqu'il a rejoint son chien, le livreur était déjà parti. Quand il a vu les images de vidéosurveillance par la suite, il a été abasourdi. « J’étais en état de choc total, complètement bouleversé. J’ai dû prendre des somnifères ces dernières nuits parce que je n’arrivais pas à dormir », confie Joe Hickey.

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KREM 2

Des séquelles physiques et psychologiques

Rocky a été emmené en clinique vétérinaire. Il souffrait d'une fracture du tarse de la patte arrière gauche, sur laquelle il ne peut évidemment plus s'appuyer. Il présentait également des éraflures sur l'abdomen et probablement une autre lésion articulaire.

Le petit chien est aussi marqué psychologiquement. D'après Joe Hickey, il est devenu extrêmement craintif. Ses soins coûteraient dans les 10 000 dollars (8 600 euros environ). Une opération est prévue pour bientôt.

A lire aussi : Affamé et oublié, un chien émeut la policière venue le secourir grâce à son regard et pourrait devenir son nouveau compagnon

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KREM 2

KREM 2 a contacté le service de gestion des incidents d'Amazon au sujet de cette agression. Voici sa réponse : « Cet incident nous préoccupe profondément et nous avons contacté directement le client pour présenter nos excuses. Le comportement visible dans cette vidéo ne reflète pas nos valeurs ni les normes élevées que nous attendons de nos partenaires de livraison. Nous menons une enquête approfondie et travaillons en étroite collaboration avec l’employeur du chauffeur pour nous assurer que des mesures appropriées soient prises. »

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