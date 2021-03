Dévastée après le vol de son chiot, elle partage les images de vidéosurveillance du ravisseur sur les réseaux sociaux

La propriétaire de Piglet est désespérée. Son chiot, qu’elle considère comme son enfant, a disparu alors qu’il se trouvait chez elle. Un individu s’est introduit dans son domicile et est reparti avec le petit chien. Le visage du voleur apparaît clairement dans les images de vidéosurveillance.

Une habitante de Kansas City, dans l’Etat du Missouri, a lancé un appel à témoin pour retrouver son chiot Pitbull volé à son domicile, comme le rapportait Fox 4 hier.

La veille, Reanna Estrada postait un appel à témoin sur son compte Facebook. La publication comporte une photo de son animal de compagnie, ainsi que 2 captures d’écran des enregistrements de vidéosurveillance où on peut voir le visage du suspect de manière assez claire.

Répondant au nom de Piglet, le jeune chien est âgé de 13 semaines. « Il est mon monde. Je sais que je ne l’ai que depuis peu de temps, mais il est tout ce que j’ai », confie sa maîtresse à son propos.

Piglet l’avait aidée à faire le deuil de son autre chien, victime d’un accident de la route

L’individu a également dérobé le sac à main de Reanna Estrada, contenant un certain nombre de documents importants pour elle comme pour son mari. Mais ce qui l’affecte le plus, c’est la disparition de son chien. « Je ne me préoccupe pas du reste. Je me fiche du sac à main. Je ne veux même pas nécessairement que quiconque aille en prison », poursuit-elle.

La propriétaire de Piglet l’avait adopté peu après le décès de son autre chien. Ce dernier avait perdu la vie après avoir été renversé par une voiture, devant la maison. Le jeune Pitbull est né à peu près au même moment. Reanna Estrada y voyait un signe.

Elle et son ami à 4 pattes étaient inséparables. Son enlèvement la chagrine profondément et elle espère que sa publication Facebook lui permettra de le retrouver.

Reanna Estrada a signalé les faits à la police locale, mais il n’y a aucun élément nouveau pour le moment.