Le sourire attendrissant et unique de cette chienne séniore fait fondre tous ceux qui croisent son regard

En Floride, une Teckel fait fondre le cœur des internautes grâce à son sourire atypique, devenu sa signature sur Instagram. Malgré son âge avancé, Bella charme toujours autant, prouvant que, parfois, ce sont les petites particularités qui rendent nos compagnons à 4 pattes vraiment inoubliables.

Melanie Savage vit à Tampa en Floride (Etats-Unis). Sa famille comprend une chatte tigrée appelée Birdie, ainsi que 2 chiens : un Pitbull nommé Buddy et une femelle Teckel de 14 ans répondant au nom de Bella. Si le compte Instagram qui est consacré à ce joyeux trio à fourrure rencontre un succès fou, rassemblant près de 200 000 followers, les internautes sont surtout sous le charme de Bella et de son “sourire” unique.



La chienne séniore a récemment fait l’objet d’un reportage de WSVN 7News et sa maîtresse a été interviewée en vidéoconférence.

“Êtes-vous heureuse en voyant cela chaque matin ?” a demandé le journaliste à Melanie Savage en faisant référence à la risette qui caractérise Bella. “Je le suis, oui, je le suis vraiment, a-t-elle répondu. D'aussi loin que je me souvienne, oui, elle a toujours eu ce petit sourire en coin.”

En réalité, cette particularité est dûe à son âge et à la perte d’une dent, sur le côté droit de sa bouche. Sa lèvre se loge systématiquement dans l’espace qu’elle a laissée, ce qui donne cette impression de sourire. Cette caractéristique s’accentue à mesure que la chienne perd d’autres dents.



“Le Teckel le plus mignon que j'ai jamais vu“

Les internautes sont nombreux à suivre ses photos et vidéos sur Instagram, et à y réagir. “Eh bien, c'est le Teckel le plus mignon que j'ai jamais vu (P.S. ne le dites pas à mon Teckel)”, a ainsi commenté l’un d’eux.

Melanie Savage a confié qu’elle ne s’attendait pas à une telle popularité pour son amie à 4 pattes. “J’ai toujours adoré [son sourire], mais je ne pensais pas qu’il serait si original et unique qu’il intéresserait autant de monde”, a-t-elle dit à ce propos.

Même si Bella n’est plus tout jeune, elle continue de s’adonner à ses activités préférées avec le même enthousiasme, notamment les baignades à la plage et les promenades en poussette.

