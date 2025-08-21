« J'ai mis ma vie et mon avenir entre ses mains », ce chien qui a passé 5 mois en refuge sauve son adoptant

Nos amis les chiens sont si bienveillants et aimants qu’ils n’hésitent pas à montrer leur reconnaissance quand ils croisent la route d’une âme charitable. C’est ce qu’a fait Peanut, à peine 24h après avoir été adopté par son nouveau papa !

Peanut attendait sagement de rencontrer sa future famille depuis 5 longs mois lorsque Andrew Budek-Schmeisser a croisé son regard. En une fraction de seconde à peine, l’homme et le chien ont su qu’ils étaient fait pour vivre l’un avec l’autre. Mais quand l’adoptant a rappelé le refuge à peine 24h après avoir récupéré Peanut, les équipes de l’Animal Welfare Department, à Albuquerque au Nouveau-Mexique (États-Unis) ont craint le pire… En effet, une personne qui appelle aussi peu de temps après avoir adopté n’est jamais une bonne nouvelle. Pourtant, il n’en était rien. Andrew souhaitait en fait reprendre contact avec les bénévoles pour leur expliquer que Peanut venait tout juste de lui sauver la vie !

© Albuquerque Animal Welfare Department

Un sauvetage héroïque

Andrew est en réalité un homme très malade qui disposait déjà d’une chienne d’assistance appelée Belle. Mais avec le temps, et sous les conseils de ses amis, il a pris la décision d’adopter un second chien, plus grand et plus fort pour l’aider dans certaines tâches plus compliquées. Il se trouve que Peanut était le toutou parfait pour ça ! Le lendemain de son passage au refuge, alors qu’Andrew était dehors, il a perdu l’équilibre et s’est effondré. Manque de chance, sa tête a violemment heurté le sol et la chute lui a immédiatement coupé la respiration… C’est à ce moment que Peanut est entré en scène. “Il a dégagé mes voies respiratoires et quand je me suis remis à respirer correctement, il m'a aidé à m’asseoir. Lui et Belle m'ont aidé à m'installer sur une chaise où j’ai pu récupérer”, a-t-il raconté plus tard à la rédaction de Newsweek.

"J'ai mis ma vie entre ses mains"

“Je ne m'attendais pas à ce qu'un chien comprenne quoi faire dans les 24 heures ou qu'il prenne l'initiative de faire ce qui était nécessaire, poursuit l’adoptant. Quand j'ai réalisé ce qu'il faisait, j'ai mis ma vie et mon avenir entre ses mains, je lui ai fait totalement confiance”, a-t-il ajouté, plus reconnaissant que jamais envers ses chiens.

Atteint d’un cancer, d’une maladie cardiaque et de plusieurs autres problèmes de santé, Andrew ne peut pas vivre sans ses chiens d’assistance. Aujourd’hui, il ne regrette en aucun cas sa décision d’adopter Peanut. “De nombreux chiens et chats attendent dans des refuges et peuvent changer la vie des gens. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d’une opportunité”, a-t-il conclu.