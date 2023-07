"J'ai entendu un cri" : course contre la montre pour sauver la vie d'un chien mordu par un serpent venimeux

Vu la taille du serpent et la quantité de venin qu’il lui a injectée, les chances de survie de Leo le chien semblaient réduites. C’est la réaction rapide de ses propriétaires qui a fait la différence pour ce canidé miraculé.

Plus il fait chaud, plus la probabilité de rencontrer un reptile est grande dans les zones où ces derniers sont présents. Ils sortent, en effet, au soleil pour faire remonter leur température corporelle. Cela peut parfois donner lieu à des incidents, surtout lorsqu’on se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit et face à un animal doté d’un puissant venin.

C’est ce qui est arrivé à un chien répondant au nom de Leo et âgé de 3 ans, rapportait FOX 61. Les faits se sont déroulés à East Hampton dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis).



FOX 61

Le mercredi 28 juin, le canidé jouait tranquillement dans le jardin de derrière de la maison familiale, quand un terrible hurlement a retenti, alertant ses maîtres. « J’ai entendu un cri et j’ai regardé dans sa direction. C’est là que je l’ai vu sauter en arrière », raconte son propriétaire Bryan Trudell.

Leo venait d’être pris pour cible par un serpent à sonnette. Ce dernier l’a mordu juste au-dessus de l’œil et la tête du quadrupède a rapidement enflé.



FOX 61

Il fallait agir très vite pour espérer sauver la vie de Leo. Ses humains n’ont pas perdu de temps ; ils l’ont emmené aux urgences vétérinaires à Middletown, à une dizaine de kilomètres de là.

On lui a aussitôt administré un antivenin. Le serpent à sonnette ayant attaqué Leo appartient, en effet, à une espèce venimeuse. Il s’agit d’un crotale des bois (Crotalus horridus) en l’occurrence. Le spécimen en question est d’assez grande taille et a inoculé au chien une quantité élevée de venin.



FOX 61

La famille soulagée, Leo de retour à la maison

Pour Bryan Trudell, sa femme Tina et toute la famille, l’attente a été terriblement angoissante. Les vétérinaires sont ensuite arrivés avec une nouvelle rassurante à leur annoncer ; Leo a été sauvé de justesse.

Son hospitalisation terminée, le toutou a pu rentrer à la maison. Il devrait s’en remettre totalement au bout d’un mois.

FOX 61

Les Trudell indiquent qu’ils prendront leurs précautions pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise. Ils retireront du jardin toutes les cachettes susceptibles d’accueillir un serpent et combleront les trous pouvant lui servir de terrier.