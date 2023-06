Maman courage : une chienne rescapée accouche malgré une attaque de serpent à sonnette

La survie d’une chienne errante appelée Molly et de ses chiots nouveau-nés était loin d’être acquise, après que la maman a été mordue par un reptile venimeux juste avant l’accouchement. Elle s’est toutefois courageusement battue et a reçu l’aide décisive de bénévoles et de vétérinaires ayant tout mis en œuvre pour sauver la petite famille. Un récit rapporté par People.

La quadrupède d’environ un an avait été admise par une première clinique vétérinaire après avoir été victime d’une morsure de serpent à sonnette. Elle était alors en toute fin de grossesse.



Arizona Humane Society

Prévenue, l’Arizona Humane Society (AHS), association basée à Phoenix dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), y avait envoyé des ambulanciers en renfort. Entretemps, on avait administré un antivenin à Molly, et celle-ci avait déjà donné naissance à 3 chiots.

L’équipe d’AHS a ensuite transféré la chienne et sa progéniture vers sa propre clinique, qui dispose d’une maternité. Peu après son arrivée, Molly a accouché de 2 autres petits. Quelques heures plus tard, les 2 derniers bébés sont venus au monde.

La famille canine est hors de danger

Elle et ses 7 chiots ont été dûment examinés et semblaient en bonne santé malgré les inquiétudes initiales. Les premiers résultats d’examens optimistes ont été confirmés au bout de quelques jours. Il n’y avait plus à s’en faire pour Molly et son adorable portée.

C’est en très grande partie la rapidité de leur prise en charge qui a permis de les sauver. Les 8 chiens se trouvent toujours à la maternité de l’Arizona Humane Society, où ils continuent de recevoir soins et attention de la part du personnel dévoué.

Arizona Humane Society

Ils y séjourneront jusqu’à ce que les chiots soient jugés prêts à être confiés à une famille d’accueil avec leur génitrice. Par la suite, quand ils seront suffisamment grands et autonomes, soit pas avant l’âge de 8 semaines, ils pourront tous être proposés à l’adoption.