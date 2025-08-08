"J’ai commencé avec seulement 2 couleurs", cette maîtresse a appris à ses chiens à jouer au Uno et ce sont de vrais pros (vidéo)

Il faut le voir pour le croire. Dunan et Splash sont des joueurs aguerris et font régulièrement des parties avec leur maîtresse, Haley. C’est à force d’entraînements que cette dernière est parvenue à améliorer les compétences de ses chiens. Il aura fallu la publication d’une vidéo pour que les internautes acceptent la réalité.

Le Uno est un jeu de cartes qui se jouent généralement entre humains. Pourquoi ne pas tenter l’expérience avec un chien, qui plus est lorsqu’il est très motivé ? C’est le pari fait par Haley Deecken, qui a passé de longs mois à former Duncan et Splash, notamment à la reconnaissance des couleurs.

@haleyandthepets / TikTok

Duncan et Splash : les génies du jeu

La vidéo force l’admiration. Comment cette maîtresse est-elle parvenue à un résultat aussi impressionnant, sachant que les chiens sont connus pour avoir une vision très partielle des couleurs ?

@haleyandthepets / TikTok

La partie de jeu se déroule quasiment sans encombre avec un tour de rôle particulièrement bien maîtrisé. Le jeu progresse à vitesse grand V et les 2 chiens, âgés de 10 ans et 2 ans savent très bien ce qu’ils ont à faire. La seule aide dont ils bénéficient est celle de leur maîtresse qui les accompagne pour poser les cartes sur le tas. Pour le reste du jeu, Duncan et Splash se débrouillent à la perfection, se servant de leurs dents et de leur museau pour saisir et déplacer les cartes.

« J’ai commencé avec seulement 2 couleurs »

Haley expliquait sa manière de procéder à People. Évidemment, la prouesse accomplie par les chiens est le fruit d’un apprentissage très long. La maîtresse expliquait : « J’ai commencé avec seulement 2 couleurs, le bleu et le jaune, parce que ce sont les couleurs qu’ils peuvent voir le mieux ». La propriétaire a d’abord placé les cartes de manière à induire la réussite, en les rapprochant visuellement, afin que les chiens comprennent le principe de similarité des couleurs. Tout ce travail a été permis grâce à un renforçateur : des petites récompenses dès que la bonne couleur était sélectionnée.

A lire aussi : Pedro Pascal, l'acteur de The Last of Us, raconte comment sa chienne l’a aidé à tenir le coup quand il n’avait plus rien

@haleyandthepets / TikTok

La propriétaire est ensuite passée au rouge et au vert, des couleurs moins évidentes, car moins contrastées, pour les chiens. Elle ajoutait : « le rouge leur semble presque vert grisâtre foncé et le vert est plus foncé ». La différence est minime pour eux, mais à force d’entraînements, ils ont réussi.

Cette maîtresse a aujourd’hui 2 compagnons de jeu qui sont aussi devenus des adversaires redoutables.