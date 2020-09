Votre animal voit-il vraiment le monde en noir et blanc ? Des chercheurs définissent la vision des animaux !

Nous savons que la vision de nos animaux de compagnie est différente de la nôtre. Nos yeux surpassent les leurs dans quelques domaines, mais leur vision est bien plus performante dans d’autres, notamment la nuit. Qu’en est-il de la perception des couleurs ?

Paru dans la revue Popular Science le 28 août dernier, cet article intitulé « How cats and dogs see the world » (comment les chats et les chiens voient le monde) s’intéresse aux spécificités et capacités visuelles de nos animaux de compagnie.

Par le passé, il était courant d’entendre dire que les chiens et les chats ne percevaient pas les couleurs, qu’ils ne voyaient qu’en noir et blanc. Une fausse assertion, d’après Katherine Houpt, professeure à l’école vétérinaire de l’Université Cornell (Ithaca, New York). La spécialiste indique qu’ « ils ne peuvent pas voir toutes les couleurs que nous percevons. Ce que nous savons, c’est qu’ils voient le monde en nuances de bleu et de jaune. »

L’une des explications à cela est que les chiens et les chats étant des prédateurs, ils n’ont pas besoin de faire la différence entre les nuances. Nous humains, à l’inverse, « devons savoir si le kaki [NDLR : le fruit] est mûr ou pas. Nous sommes plus doués lorsqu’il s’agit de définir les couleurs parce que nous devons trouver les bons aliments. »

Nous sommes aussi avantagés par rapport à eux en ce qui concerne la clarté de l’image que nous percevons. Alors qu’un chien peut distinguer un objet à 6 mètres, l’Homme peut le faire sur une distance 3 fois plus importante. Avec les chats, l’écart est encore plus grand, puisqu’il est de l’ordre du quintuple au moins.

En revanche, les chats et les chiens ont beaucoup plus d’aisance lorsqu’il s’agit de voir un objet en mouvement. Ils sont, en effet, capables de détecter et de suivre un corps mouvant à 800 mètres. Une aptitude qui les aide à chasser.

Ces animaux nous surpassent également sur le plan du champ de vision, qui s’étend sur 200°, alors que le nôtre est de 180°. Il est toutefois variable d’une race à l’autre.

Il n’y a pas non plus photo entre la vision des chiens et des chats par faible luminosité et la nôtre. Grâce à leur tapetum lucidum (tapis clair), une couche réfléchissante située au fond de l’œil, nos amis à 4 pattes ont une plus grande sensibilité à la lumière. De ce fait, ils voient beaucoup mieux que nous la nuit.

Enfin, ils peuvent compter sur d’autres sens encore plus aiguisés, comme l’ouïe chez le chat, lui permettant de capter des ultrasons émis par ses proies, et l’odorat chez le chien, 1000 à 10 000 fois plus puissant que le nôtre.