J-7 avant Canidays avec Hill’s, le week-end le plus « dogfriendly » de l’année

Canidays avec Hill’s approche à grands pas ! Du 4 au 6 juillet, à seulement une heure de Paris, l’Eure deviendra le théâtre d’un week-end dogfriendly unique en France. Pensé pour intégrer pleinement votre chien dans vos vacances, cet événement propose 3 jours d’activités inoubliables, entre nature, sport, découvertes et moments de complicité. À une semaine du top départ, voici un petit rappel de ce qui vous attend sur place.

À l’approche des grandes vacances, une question revient souvent dans les foyers : « Que fait-on du chien ? » De plus en plus de Français refusent désormais de laisser ce membre de la famille derrière eux et préfèrent l’emmener en vacances.

C’est à cette envie de partager bien plus que le quotidien avec nos fidèles compagnons que répond Canidays avec Hill’s, un événement unique en France, pensé pour les maîtres et leurs toutous.

Et si vous laissiez votre chien choisir les vacances ?

Après une 1ère édition couronnée de succès, l’évènement le plus dogfriendly de l’année revient les 4, 5 et 6 juillet au Parc de Léry-Poses, dans l’Eure. Situé à seulement 1h de Paris, ce petit coin de Normandie offre un cadre idéal pour un séjour ressourçant avec votre fidèle compagnon. Paysages verdoyants, nature généreuse, riche patrimoine et cadre dogfriendly : tout est réuni pour une escapade en plein air pour faire plaisir autant aux maîtres qu'aux chiens.

Ouvert à tous, sans niveau requis ni esprit de compétition, Canidays avec Hill’s a ainsi été pensé pour vous permettre de passer des vacances inoubliables avec votre fidèle compagnon, aussi réjouissantes pour vous que pour lui.

3 jours d’activités funs et éducatives pour vous et votre chien

Au programme de cette expérience unique : de la détente, du sport et de l’éducation canine.

Tout au long du week-end, vous pourrez découvrir une multitude d’activités canines dans une ambiance à la fois ludique, sportive et festive : paddle, piscine à balles, agility, dog dancing, Doga (yoga avec son chien)… Vous pourrez également découvrir les alentours verdoyants du parc en participant à la cani-rando, à la cani-orientation ou encore à la balade nocturne, avant de profiter d’un cani-apéro convivial en fin de journée.

Canidays avec Hill’s, c’est aussi l’occasion d’apprendre à mieux comprendre son chien et à renforcer les liens du quotidien. Pour cela, vétérinaires, éducateurs et comportementalistes seront présents pour partager leur expertise et vous initier à de nouvelles pratiques.

Enfin, les plus jeunes ne sont pas en reste : des ateliers pour enfants, une école du chiot et un défilé festif maître/chien viennent enrichir ces 3 journées de convivialité.

Entre moments complices, activités sportives et bons conseils, Canidays avec Hill’s promet 3 jours inoubliables en pleine nature. Une participante de l’an dernier en témoigne : « J’ai passé 3 superbes journées avec mon chien. Il a appris beaucoup de choses, et moi aussi. J’ai pu découvrir plein d’activités et avoir plein de conseils pour continuer le travail avec lui. »

Cette 2e édition promet d’ailleurs d’être encore plus enrichissante… Et si pour une fois vous laissiez votre chien devenir le maître du programme de vos vacances ? Du 4 au 6 juillet, direction l’Eure et le parc de Léry-Poses, pour un long week-end rempli d’émotions et d’aventures avec votre boule de poils préférée !

Programme et informations complémentaires sur canidays.fr.