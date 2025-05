Canidays avec Hill’s, l’événement « dogfriendly » à ne pas manquer, revient les 4, 5 et 6 juillet 2025

Les 4, 5 et 6 juillet 2025, Canidays avec Hill’s fait son grand retour au Parc de Léry Poses dans l’Eure à 1h seulement de Paris, pour le plus grand bonheur des propriétaires de chiens. Aventures expérientielles, animations ludiques, démonstrations, rencontres avec des experts… Cette 2 e édition s’annonce encore plus festive et enrichissante que la précédente !

La 1ère édition de Canidays avec Hill’s avait déjà fait un carton en 2024. Cette année, l’événement promet "d’avoir encore plus de chien" ! Plus de 2 000 toutous et 4 000 participants sont attendus de patte ferme les 4, 5 et 6 juillet. Serez-vous de la partie ? L’équipe rédactionnelle ayant joyeusement découvert le concept l’an passé avec l’une de ses mascottes, nous ne pouvons que vous conseiller d’y pointer le bout du museau.

En effet, Canidays avec Hill’s propose de nombreuses activités dans un magnifique écrin de verdure avec votre compagnon à 4 pattes. Animations ludiques, démonstrations, aventures expérientielles, rencontre avec des experts et des passionnés du milieu canin, moments de détente et de fête… Il y en a pour tous les goûts et tous les profils.

L’été dernier, plusieurs ateliers avaient ravi les maîtres et leurs boules de poils adorées. Doga en plein air pour se relaxer en duo ; dog dancing pour apprendre des figures en s’amusant ; ou encore test olfactif pour mettre à l’épreuve le flair de l’animal et lui faire vivre de nouvelles expériences étaient au rendez-vous.

© Canidays

Des nouveautés au poil

Pour cette 2e édition, le programme s’est étoffé avec quelques nouveautés alléchantes. Balades au clair de lune, jeux de réflexion et de proprioception seront notamment proposés « pour développer l’agilité, la concentration et la complicité entre chiens et maîtres ».

De plus, Canidays avec Hill’s donnera la possibilité aux visiteurs de reproduire chez eux des animations et des ateliers organisés lors de l’événement. Ce sera l’occasion de faire de belles découvertes, et de continuer à entretenir la relation avec votre poilu à la maison de manière divertissante.

Enfin, les jeunes boules de poils auront droit à leur terrain de jeu privé avec mini piscines et passerelles adaptées. Un espace spécialement conçu pour les chiots, à la fois ludique et sécurisé !

© Canidays

Le rassemblement canin incontournable

Durant les vacances d’été, vous souhaitez vivre un week-end 100 % dogfriendly avec votre meilleur ami à fourrure ? Renforcer votre lien de complicité ? Découvrir des activités canines originales ? D’enrichir vos connaissances dans le secteur animalier ? Alors Canidays avec Hill’s est fait pour vous !

Non seulement l’événement vous invite à vous amuser avec votre toutou, mais il sensibilise également à son bien-être et à son éducation. Un rendez-vous incontournable, placé sous le signe de la découverte, de la convivialité et du partage !

© Canidays

Billetterie et informations complémentaires sur canidays.fr.