Introuvable depuis une semaine, une chienne est localisée dans le drain d'un bassin désaffecté et secourue avant de rejoindre sa famille

Disparue depuis une semaine, Ladda a finalement été retrouvée vivante au fond du drain d'un bassin industriel abandonné et sauvée grâce à une intervention coordonnée des secours. Identifiée par puce, la chienne a pu regagner son foyer, au grand soulagement de son propriétaire.

Un heureux dénouement a eu lieu à Cleveland, en Ohio (Etats-Unis), pour une chienne et sa famille qui étaient séparés depuis une semaine, rapportait FOX 8 News le mercredi 22 avril. Le sauvetage de l'animal a été réalisé conjointement par les pompiers et les agents animaliers locaux le mardi 21 avril.

La chienne était désespérément recherchée par son maître, qui la croyait volée et perdue à jamais. Jusqu'à sa découverte fortuite par un des employés assurant le drainage d'un bassin dans une centrale électrique désaffectée, non loin des berges du lac Erié.

Il y avait encore environ 60 centimètres d'eau dans ledit bassin. Le témoin a vu la chienne entrer dans un conduit d'évacuation et ne plus en ressortir, d'où sa décision d'appeler les secours.

Le service local de contrôle des animaux (Cleveland Animal Care & Control) est intervenu en premier. Arrivés sur les lieux, ses membres ont évalué la situation et réalisé qu'ils avaient besoin de renfort. « Nous voulions la sortir de là et la mettre en sécurité, et nous savions que nous avions besoin de l’aide des pompiers pour que tout le monde, y compris le chien, soit en sécurité », explique ainsi Melina Russo, superviseure des agents animaliers.

Sauvée grâce à des friandises et restituée à sa famille grâce à sa puce

Si descendre dans le drain était risqué, la remontée avec une aussi grande chienne s'annonçait encore plus difficile. Fort heureusement, les pompiers sont intervenus rapidement. Ils sont entrés dans le bassin, ont avancé dans la direction de l'animal à qui ils ont proposé des friandises ; alléché par celles-ci, il a fini par se rapprocher d'eux.

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Cleveland Animal Care & Control / Facebook

La chienne a ainsi pu être remontée en toute sécurité. Elle a ensuite été passée au lecteur de puce d'identification, ce qui a permis de contacter son propriétaire. Ce dernier était soulagé et ému, car comme évoqué plus haut, il n'avait plus de nouvelles de Ladda - c'est le nom de la rescapée - depuis une semaine.



Cleveland Animal Care & Control / Facebook

Personne ne sait comment elle avait pu se retrouver dans cette situation, sachant que le site est fermé à clé. Quoi qu'il en soit, Ladda est indemne et de retour auprès des siens.



Cleveland Animal Care & Control / Facebook

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« Tous nos appels ne se terminent pas toujours bien, donc c’est toujours formidable lorsque nous pouvons réunir un chien avec son propriétaire et avoir une fin heureuse », conclut Anna Merriman, agente du contrôle animalier.