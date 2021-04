Après un grave accident de la route un homme se lance dans des recherches où il va perdre un être cher et en retrouver un autre

Jeremiah Hancock a vécu un triple drame en fin de semaine dernière. Il a miraculeusement survécu à un terrible accident de la route, son chien s’est enfui à la suite de ce dernier et son père est décédé sous ses yeux. Il a toutefois pu retrouver le canidé le surlendemain.

Vendredi dernier (9 avril), aux alentours de 13h20 locales, Jeremiah Hancock était au volant de son pick-up et était accompagné de son chien Buddy, un croisé Chien de montagne des Pyrénées / Berger Allemand âgé d’un an, d’un ami du nom d’Erich Johnson et du croisé Border Collie de 8 ans appelé Carl.

C’est à ce moment-là que le conducteur d’une semi-remorque a essayé de faire demi-tour et est entré en collision avec le véhicule de Jeremiah Hancock. Son véhicule a fait plusieurs tonneaux et l’homme de 37 ans, originaire de Lava Hot Springs dans l’Idaho (Nord-ouest des Etats-Unis), en a été éjecté, se retrouvant à une vingtaine de mètres du pick-up. Buddy a été projeté lui aussi, puis s’est enfui en courant sous l’effet de la panique.

Erich Johnson, 33 ans, est resté dans l’habitacle, mais il a été blessé et a dû être transporté aux urgences par ambulance. Son chien Carl s’est cassé la patte et a été emmené en clinique vétérinaire à Preston.

Apprenant ce qui venait de se produire, Dean Bytendorp, le père de Jeremiah Hancock, est venu sur les lieux pour s’enquérir de l’état de son fils et l’aider à retrouver Buddy. Hélas, dès son arrivée, l’homme de 65 ans a été pris d’un violent malaise. C’était très probablement une crise cardiaque. Malgré les tentatives de réanimation cardiorespiratoire effectuées par son fils et des passants, il n’a pas survécu.

A la recherche de son chien malgré la perte de son père et ses blessures

Jeremiah Hancock venait de perdre son père et il avait besoin de soins, mais il a refusé d’être transporté à l’hôpital, trop préoccupé qu’il était pour le sort de ses passagers et celui de son chien.

Après de vaines recherches dans les environs, un secouriste l’a convaincu de se rendre aux urgences. La mère d’un ami l’a ainsi conduit à l’hôpital Portneuf à Pocatello où il a passé la nuit.

Le lendemain, Jeremiah Hancock est revenu sur les lieux de l’accident dans l’espoir de retrouver Buddy. Il y est resté jusqu’au matin suivant. Vers 5h ce dimanche, il est rentré chez lui pour dormir, mais s’est rapidement réveillé pour regagner le secteur de la collision à 8h. Entretemps, quelqu’un avait annoncé sur Facebook avoir vu le chien près du site de l’accident.

Jeremiah Hancock a décidé de monter en haut de la colline surplombant la zone et a effectivement repéré l’animal, qui était encore traumatisé. Au point de fuir quand son maître l’a appelé. Finalement, il l’a laissé s’approcher et compris qu’il n’avait plus rien à craindre.

Un être cher parti, un autre retrouvé

Des retrouvailles qui ont apporté du baume au cœur à l’homme endeuillé par la disparition de son père. Il a également trouvé du réconfort dans l’élan de solidarité qui s’était mis en place après l’accident. Des gens qu’il ne connaissait pas s’étaient mobilisés sur le terrain pour chercher Buddy. Certains avaient même déployé des drones.

« Je tiens à remercier chaque personne pour son amour, son soutien et ses prières. Nous avons vraiment une communauté formidable », a-t-il confié. Son chien ne souffre que de légères coupures et a été soigné. Le croisé Border Collie devrait également s’en remettre, tout comme le propriétaire de ce dernier qui avait quitté l’hôpital vendredi soir.

De son côté, le conducteur du camion, Newell R. Jenkins, s’en est sorti indemne. L’homme de 77 ans le doit assurément à sa ceinture de sécurité qu’il avait pris soin de boucler. Ce qui n’était pas le cas de Jeremiah Hancock et de son passager, d’après les premiers éléments de l’enquête de police, qui se poursuit.