Intrigués par des gémissements, des enfants s’aventurent entre les arbres où ils découvrent un chien borgne et enchaîné avec le regard plein d'espoir

Un chien livré à lui-même a vu la chance lui sourire avec l’arrivée d’enfants du voisinage. Leur découverte en pleine forêt a déclenché une formidable chaîne de solidarité, mobilisant bénévoles et associations pour offrir une seconde chance à ce rescapé.

Les gémissements désespérés d’un chien abandonné dans une zone boisée de la Louisiane (Etats-Unis) ont fini par être entendus par des enfants. Ce samedi-là, ceux-ci étaient en train de jouer près de chez eux quand les plaintes du canidé sont parvenues à leurs oreilles. Intrigués, ils ont décidé d’inspecter les lieux et ont effectivement découvert le malheureux animal.

Appelé Red Vern par la suite, il était enchaîné à un bambou, sans eau ni nourriture. Par ailleurs, il lui manquait un œil.



Mardi Paws

Les enfants se sont empressés d’informer un adulte de la situation. La bénévole locale Keri Bullock Toth a été prévenue à son tour, et elle a demandé à une amie de se rendre sur les lieux pour secourir le quadrupède. Il n’y avait personne d’autre pour lui venir en aide, le service animalier n’étant pas disponible le weekend.



Mardi Paws

Arrivée sur place, l’intervenante a eu affaire à un chien inquiet et perdu, mais jamais agressif. Il ne grognait pas et n’opposait pas de résistance non plus, encore moins lorsqu’elle l’a emmené hors du bois après l’avoir nourri et libéré.

Red Vern a ensuite été remis à Keri Bullock Toth, qui l’a pris en charge malgré le manque de places et de ressources. Le lendemain matin, elle a contacté Denise Gutnisky, fondatrice de Mardi Paws, pour lui demander si elle pouvait payer les frais vétérinaires. “Et j’ai dit oui, absolument”, lui a répondu cette dernière.

Séjour en famille d’accueil puis adoption pour Red Vern

Le chien a ainsi été examiné et vacciné. Il s’est vu administrer un antibiotique et poser des points de suture à l'œil blessé.



Mardi Paws

“Il sursautait beaucoup, en particulier si on l'approchait du côté de son œil atteint, raconte Denise Gutnisky à The Dodo . Il l’a certainement perdu suite à un traumatisme.”

Confié à une famille d’accueil, Red Vern apprend tout doucement à faire confiance aux humains et à se détendre. Il se montre extrêmement affectueux, posant la tête sur sa bienfaitrice chaque fois qu’il en a l’occasion.



Mardi Paws

L’autre bonne nouvelle est qu’on lui a déjà trouvé un adoptant. Il pourra le rejoindre dès qu’il aura terminé son traitement contre la dirofilariose.

Mardi Paws