Interpellés par des aboiements, des passants découvrent et sauvent trois chiots pris au piège dans une mare de goudron !

Sans les bénévoles qui leur sont venus en aide, des chatons emprisonnés dans une flaque de goudron ne s’en seraient assurément pas sortis. Leurs sauveurs ne se sont pas contentés de les soigner. Grâce à eux, la famille a été de nouveau au complet.

Quand des habitants ont découvert 3 chiots pris au piège dans une mare de goudron, l’association indienne Animal Aid Unlimited est immédiatement passée à l’action, comme le rapporte Animal Channel.

Les bénévoles sont arrivés sur les lieux, constatant la grande détresse dans laquelle se trouvaient les pauvres petits chiens. Le goudron s’était rigidifié et leurs corps y étaient littéralement emprisonnés. Collés au sol par la substance, ils ne pouvaient plus bouger. Ils n’avaient pas non plus la possibilité de refermer leurs bouches.

Les membres d’Animal Aid Unlimited ne pouvant pas les décoller, ils n’ont eu d’autre choix que d’emmener les plaques de goudron entières sur lesquelles ils étaient couchés.

Dans leurs locaux, ils leur ont d’abord donné à boire, car les chiots avaient extrêmement soif. Ils ont utilisé des seringues pour les réhydrater et les nourrir. Par la suite, ils se sont employés à retirer le goudron qui recouvrait leurs corps. Il s’agissait de l’étape la plus difficile et la plus fastidieuse.

Pendant 3 jours d’affilée, les chiots ont reçu bains sur bains et plusieurs longues frictions aux huiles pour les débarrasser de la matière gluante qui les accablait.

Finalement, ils ont réussi à nettoyer leur peau et leurs poils. Les chiots ont commencé à reprendre des forces grâce à leurs soins, mais ce n’était pas la seule bonne nouvelle. Animal Aid Unlimited a, en effet, pu retrouver leur mère et l’ont amenée au refuge. La famille était enfin réunie.

Voici leur sauvetage en vidéo :

