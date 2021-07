Inondations : les refuges suppléent les pompiers pour tenter de sauver les animaux emportés par les eaux

Les inondations sévissant depuis mercredi dans le Sud de la Belgique sont particulièrement dévastatrices. Associations et bénévoles font tout leur possible pour sauver un maximum d’animaux, notamment ceux pris au piège chez leurs maîtres, dans les refuges ou les cliniques vétérinaires.

81 personnes décédées en Allemagne, 14 en Belgique, des rues sous l’eau, des maisons et des bâtiments dévastés… On assiste, depuis avant-hier, à des scènes terribles résultant des inondations qui frappent actuellement ces 2 pays, mais aussi la France (une dizaine de départements placés en vigilance orange), les Pays-Bas et le Luxembourg.

En Belgique, ce sont les régions du Sud qui ont été le plus durement touchées. Les animaux de compagnie, ceux de ferme et la faune sauvage n’ont pas été épargnés. Refuges et bénévoles se mobilisent pour leur porter secours, mais leur mission est extrêmement difficile. Les conditions météorologiques compliquent leur travail et ils ne peuvent pas toujours compter sur l’assistance des pompiers, qui concentrent tous leurs efforts sur le sauvetage humain.

A la tête du refuge « Animal Sans Toi…t », Fabrice Renard dit comprendre cette démarche de priorisation, mais il souligne l’urgence de la situation concernant les chiens, chats, bovins, oiseaux, rongeurs et autres animaux piégés par les eaux. Il évoque notamment ceux « restés à la maison pendant que leurs propriétaires sont en vacances et qui se retrouvent coincés dans une maison inondée ». Des propos rapportés par DH Les Sports+ ce jeudi 15 juillet.

De nombreux animaux attendent encore d’être secourus dans les maisons, pensions et cabinets vétérinaires

Fabrice Renard confie recevoir un très grand nombre d’appels de personnes demandant à son organisation « de prendre leur animal en charge ». Lui et son équipe viennent en aide à autant de familles sinistrées que possible, leur proposant notamment d’accueillir leurs compagnons dans leur établissement situé à Faimes (province de Liège) jusqu’à ce qu’elles trouvent une solution. Sans Collier, un autre refuge basé à Perwez (province du Brabant wallon), en fait d’ailleurs de même.

Le responsable d’Animal Sans Toi…t fait part de son sentiment d’impuissance face à cette situation, surtout lorsqu’un animal ne peut être sauvé. Il évoque ainsi le cas d’un Saint-Bernard ayant dû être laissé sur place lors du sauvetage de sa maîtresse, ou encore des structures où les bénévoles n’ont pas les autorisations pour intervenir ; « des pensions canines et des [cabinets] vétérinaires où resteraient des animaux », détaille le bénévole.