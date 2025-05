Dévorée vivante par des milliers de puces, cette chienne âgée et négligée découvre enfin l’amour et se transforme complètement

Au cours de l’été 2024, le refuge du Stray Rescue of St. Louis (SRSL), situé dans le Missouri, a accueilli une adorable chienne prénommée Skagway. Très âgée, la louloute portait les stigmates d’une vie de douleur et de négligence : son poil était si clairsemé que l’on pouvait distinguer sa peau rose et ridée… Immédiatement les membres du personnel ont su qu’ils devaient agir rapidement. Malgré ses souffrances, Skagway se montrait douce et semblait avoir une confiance totale en l’être humain. Aussi, elle se laissait manipuler sans riposter et était toujours en demande de câlin. “Elle est vieille, faible et a été négligée, comme nous le voyons si souvent. C'est une si gentille petite fille, elle doit avoir environ 10 ans. Elle a un comportement si doux…”, a affirmé la SRSL dans une publication Facebook relayée par The Dodo.

Dévorée vivante

Inquiètes, les équipes l’ont envoyé voir un vétérinaire. Après plusieurs examens, le verdict est finalement tombé… “Elle n’a pas la gale. Toute cette perte de poils que vous voyez est due au fait qu’elle a été mangée vivante par des puces !”, a révélé le refuge. Infestée par ces parasites externes qui ont proliférés pendant plusieurs années, Skagway a perdu presque la totalité de son beau pelage et, comme si ce n’était pas assez, les radiographies ont également révélé qu’elle souffrait d’une arthrite très sévère aux pattes arrières, rendant ainsi ses déplacements compliqués… Heureusement, le refuge était désormais là pour l’aider à surmonter son calvaire.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Une transformation extraordinaire

Pendant plusieurs semaines, la chienne a eu droit à un traitement ciblé en plus de nombreux bains nettoyants. En parallèle, elle a également été placée chez Halle Gordon, une bénévole qui officie comme famille d’accueil pour le refuge. “Après un mois dans sa famille d’accueil, nous avons un GLOW UP incroyable à vous montrer ! Skagway a même commencé à se lever et à trotter toute seule vers la porte lorsque sa mère d’accueil rentre à la maison”, s’est exclamé le refuge, toujours sur Facebook.

“Skagway va très bien et adore la vie. Elle est totalement gâtée et ne connaît plus que l’amour !”, a déclaré Halle Gordon en conclusion.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook