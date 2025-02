Abandonné au milieu d’un champ et dans une caisse, cet adorable toutou est recueilli par un homme qui décide finalement de le garder (vidéo)

Lorsqu’il a entendu parler d’un chien abandonné dans un champ, celui qui se fait appeler @billybeers sur TikTok s’est empressé de se rendre sur les lieux. Dans une vidéo postée sur le réseau social, l’homme explique qu’il a été alerté par une publication sur un groupe Facebook. “C’est un amour”, peut-on l’entendre dire au moment où il montre le canidé, en sécurité dans sa voiture. Immédiatement, la vidéo est devenue virale. En quelques jours à peine, elle a amassé plus de 297 000 vues et plus de 47 000 likes. Le média Newsweek a notamment tenu à partager cette émouvante histoire.

Un abandon pas comme les autres

Dans les commentaires, les internautes s’insurgent une fois de plus devant la bêtise humaine. “Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi cruels”, s’est désolé l’un d’entre eux tandis qu’un autre assure qu’il faut être “horrible” pour faire une chose pareille. Cependant, dans une seconde vidéo, le bon samaritain explique que cet abandon n’a probablement pas été si facile qu’il n’y paraît. “La personne qui a abandonné ce chien avait l’air de vraiment l’aimer. Il est entraîné, il connaît plusieurs ordres et est vraiment gentil avec les autres chiens. Dans sa caisse il y avait des couvertures bien épaisses et chaudes. (...) On ne sait pas pourquoi les gens abandonnent leurs chiens mais, dans ce cas, je pense qu’il y a eu beaucoup de larmes versées…”, a-t-il expliqué.

© @billybeers / TikTok

Pendant plusieurs jours, l’homme a régulièrement donné des nouvelles du chien noir et blanc. Après une visite chez le vétérinaire pour vérifier son état de santé et lire sa puce électronique, il s’est avéré que le toutou s’appelle Beluga. Dans une énième vidéo, l’homme prononce pour la première fois le prénom du chien. Ce dernier réagit immédiatement en remuant la queue ! Une scène adorable qui a fait fondre de nombreux internautes. Si le but initial était de trouver la famille idéale pour Beluga, l’homme a finalement craqué face à la gentillesse du chien et, aux dernières nouvelles, il aurait décidé de le garder. “Honnêtement, je pense que nous allons l’ajouter à notre petite meute”, a-t-il annoncé avec bonheur. Une histoire qui se termine exactement comme on l’espérait !

