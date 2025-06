Incapable de faire un pas de plus, cette chienne s’est effondrée devant une maison pour demander de l’aide

Marshall Neuzil venait à peine de rentrer chez lui après une longue journée lorsqu’il a aperçu une chienne squelettique s’approcher de la maison. C’est au pied d’un buisson que ses forces l’ont finalement abandonnée et qu’elle a fini par se coucher, incapable de bouger ni même de se relever… Par chance, le père de Marshall, Jeremy Neuzil, est bénévole au sein de l’association de protection animale It Takes A Village, basée à Muscatine. Le jeune homme s’est donc empressé de le contacter pour lui demander de l’aide, ainsi que la marche à suivre pour sauver la boule de poils. “Lorsqu'il a appelé son père et lui a parlé de la chienne émaciée qui s'était arrêtée devant leur maison, cette famille est passée à l'action pour l’aider”, a indiqué l’organisation dans une publication Facebook relayée par The Dodo.

Nouveau prénom pour une nouvelle vie

Après avoir pris soin de mettre la chienne fatiguée en confiance, Marshall et son père l’ont transportée jusqu’au refuge. Sur place, elle a ensuite été examinée par un vétérinaire afin de faire un tour d’horizon complet de son état de santé. De son côté, Marshall a obtenu la permission de choisir lui-même le prénom de la chienne. Il a choisi Luna. “Marshall a pensé que Luna était un bon prénom pour cette gentille fille. C’est donc ainsi que nous l'appellerons”, a indiqué l’association.

Par la suite, Luna a suivi quelques traitements vétérinaires afin d’être remise sur pattes, puis elle a été placée dans plusieurs familles d’accueil. Ne connaissant rien de la vie en intérieur, avec des humains, elle a dû apprendre toutes les bases de l’éducation.

“Une compagne merveilleuse”

Malgré son retard conséquent, Luna a fait preuve de beaucoup de volonté et d’intelligence. Aujourd’hui, elle est totalement épanouie et bien dans ses pattes. “Elle a dû être entraînée à se retenir et à faire preuve de maîtrise de soi. Après des semaines, puis des mois de travail acharné et de dévouement, Luna s'est révélée être une compagne absolument merveilleuse”, a annoncé l’association avec émotion. Par bonheur, elle a même fini par trouver sa famille pour la vie et profite aujourd’hui d’un quotidien sain et apaisé !

