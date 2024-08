Un chien immortalise le mariage de ses propriétaires en le filmant avec une caméra installée sur son dos (vidéo)

Pour Ellie et Georgie, il était inconcevable de célébrer leur mariage sans la présence de Bobby, leur meilleur ami canin. La boule de poils était là le jour J, mais plus encore, a été un acteur phare de la cérémonie ! Il a immortalisé cette journée si spéciale à l’aide d’une caméra installée sur son dos.

Ellie Woods et son épouse Georgie se sont dit “oui” devant leurs proches à l’occasion de leur mariage. Les 2 femmes, originaires du Royaume-Uni, n'oublieront certainement jamais cette journée mémorable qui a scindé leur amour. Pour leur faire revivre ce moment à travers le temps, leur chien Bobby a joué le rôle de caméraman.

Ce dernier compte énormément pour le couple, rapportait The Dodo. Il est un membre de la famille à part entière et apporte beaucoup à ses maîtresses. Lesquelles n’auraient jamais imaginé se marier sans leur toutou tant aimé. Il faisait donc partie de la liste des invités et était même aux premières loges pour la célébration.

@sashaleephotography / TikTok

Une idée brillante

Le jour du mariage, Bobby a fait son apparition avec un nœud papillon autour du cou, mais surtout une caméra accrochée au niveau de son dos. Ses propriétaires ont eu l’idée de le laisser filmer leur union avec son point de vue. Selon elles, il était fier de son rôle, car il aime être « le centre de l’attention ». Une grande partie de la journée, le canidé a fait des allers-retours avec la caméra.

Quand le moment est venu de visionner les images, Georgie et Ellie sont restées sans voix : « Il a capturé des moments vraiment spéciaux [...] Nous ne pourrions pas être plus heureuses du résultat, car c'est tellement organique, avec une perspective très intéressante et différente » déclarait cette dernière.

Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @sashaleephotography, on découvre Bobby avec son dispositif. Le second clip partagé est celui filmé par l’animal. On découvre alors de quelle façon il a vécu cette journée et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas ennuyé ! Il a suivi ses propriétaires ici et là, s’est fait plaisir sur le buffet en piquant des friandises : « Bobby, le meilleur garçon, n'est pas seulement un vidéaste hors pair C'est aussi un testeur de snacks, un inspecteur des toilettes et un superviseur du personnel », pouvait-on lire en légende.

A lire aussi : Un chien policier reprend courageusement le travail 3 jours après avoir frôlé le pire en ingérant de la drogue lors d'une perquisition

Bobby recevait également des câlins et des compliments de la part des invités. La vidéo est un magnifique souvenir pour ses humaines et a beaucoup plu aux internautes !