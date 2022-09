Ils sauvent un chien perdu en montagne et qu'ils croyaient errant, puis apprennent qu'on le cherchait depuis des mois

A la Réunion, des randonneurs ont découvert un chien seul et perdu dans une montagne, mais ne parvenaient pas à l’attirer pour le secourir. Une association est intervenue et a lancé un appel à l’aide, mais ce que les bénévoles ignoraient à ce moment-là, c’est que l’animal avait déjà une famille qui le cherchait désespérément.

Un chien est revenu auprès de sa famille plusieurs mois après s’être perdu à proximité d’un massif montagneux réunionnais. Un récit rapporté par Linfo.re.

Début septembre, un chien seul et portant un collier avait été découvert sur les hauteurs du Piton des Neiges, sommet volcanique situé au centre de l’île de la Réunion et dont il est le point culminant (3070 mètres).



Pattes en cavale 974 / Facebook

Les randonneurs qui l’avaient repéré ne parvenaient pas à l’approcher. Beaucoup trop craintif, le canidé préférait prendre la fuite chaque fois qu’on tentait de lui venir en aide.

Un appel a été lancé via les médias locaux et les réseaux sociaux, notamment la page Facebook consacrée aux animaux perdus « Pattes en cavale 974 ».

Une association est intervenue, mais les bénévoles ne pouvaient pas non plus récupérer le chien. Elle a relayé l’appel à l’aide et cherchait une famille d’accueil pour le quadrupède, mais celui-ci avait déjà la sienne qui l’attendait.

Ses propriétaires n’en croyaient pas leurs yeux en voyant les photos de leur Filou sur Linfo.re. Ils étaient à sa recherche depuis 6 mois et sa disparition alors qu’ils se trouvaient à la Plaine des Palmistes, commune située au pied du Massif du Piton des Neiges.

« Personne n’aurait pu l’attraper »

La seule solution pour le récupérer en en toute sécurité était qu’ils s’en chargent eux-mêmes. « Il est très craintif avec les gens qu’il ne connaît pas. Personne n’aurait pu l’attraper », dit en effet son maître.

Ils ont donc effectué le périple montagnard pour rejoindre le chien. « Filou nous a fait monter au Piton des Neiges pour la première fois. [Une montée] difficile, car nous ne sommes pas des grands marcheurs, mais le cœur rempli de joie ».



Pattes en cavale 974 / Facebook

Sa famille a tenu à « remercier les personnes qui l’ont aidé et nourri » pendant sa mésaventure.

Pattes en cavale 974 / Facebook