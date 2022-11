Ils s'attendent au pire en trouvant un chien inanimé avec un sac sur la tête, mais leur découverte se transforme en sauvetage

Un chien a été secouru après s’être retrouvé la tête coincée dans un sac. Il s’agit à présent d’identifier son éventuelle famille ou de lui trouver une maison, rapportait La Manche Libre.

Le mercredi 9 novembre à la mi-journée, Neil Vinall et Freddy Dhombres, qui habitent le secteur du Hameau Durand à Montpinchon dans la Manche, ont découvert un chien en mauvaise posture devant chez eux.

Un sac de croquettes enveloppait la tête du malheureux canidé à la robe noir et feu. Le quadrupède était allongé par terre et immobile, si bien que le duo craignait le pire à son sujet. Toutefois, en s’approchant de lui, Neil Vinall et Freddy Dhombres ont été soulagés de constater qu’il tremblait et donc qu’il était toujours en vie.



Neil Vinall / Facebook

Sans perdre un seul instant, ils ont libéré sa tête du sac, puis l’ont recueilli pour en prendre soin. Ils l’ont installé sous un abri, nourri et réhydraté. « Il était évidemment terrifié, mais il semble très docile », relate Neil Vinall dans une publication Facebook où il demande si quelqu’un à Montpinchon connaît l’animal.



Neil Vinall / Facebook

Pour Freddy Dhombres, le fait que ce chien se soit retrouvé la tête dans un sac de croquettes n’est probablement pas le fruit d’un acte malveillant. Il pense, en effet, que le toutou est « vraisemblablement un gourmand qui s'est piégé tout seul par sa propre gourmandise », explique-t-il à La Manche Libre.

Le chien serait en divagation depuis le mois de février

Le lendemain, Neil Vinall a indiqué en commentaire de son post que le chien s’était échappé pendant que lui et Freddy Dhombres s’étaient absentés. Ils avaient prévu de l’emmener chez le vétérinaire à 14 heures.

Neil Vinall / Facebook

Un autre habitant, Romain Leroy, a dit pour sa part qu’il avait déjà essayé de venir en aide à ce chien en février dernier et qu’il l’avait emmené au chenil d’Ouville, d’où il s’était ensuite enfui. Privilégiant la piste de l’abandon, il a ajouté qu’il était trop craintif pour se laisser approcher.

Le chien continue donc de divaguer dans les rues de Montpinchon en attendant qu’on lui trouve enfin une solution durable.