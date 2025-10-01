Ils réunissent des dizaines de chiens pour un événement particulier en mémoire de leur adolescente décédée

Comme toutes les filles de son âge, Alice avait des rêves plein la tête et de beaux projets. Malheureusement, sa vie a basculé lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant et que les spécialistes lui ont diagnostiqué un cancer. Pour garder espoir, elle a rédigé une liste des choses qu’elle voulait accomplir, et ses parents l’ont aidée à la terminer.

À 14 ans seulement, Alice Pyne a reçu le lourd diagnostic de cancer en phase terminale. Après le choc de la nouvelle, la jeune femme s’est relevée et a pris conscience que chaque journée supplémentaire valait la peine d’être vécue. Elle a alors dressé une liste de tout ce qu’elle souhaitait faire dans sa vie, puis s’est éteinte en 2013 à 17 ans, des rêves encore plein la tête. Ses parents ont alors décidé de réaliser ce qu’elle n’avait pas eu le temps d’accomplir.

Alice s’est battue pendant 5 ans contre un lymphome d’Hodgkin, précisait The Mail . Elle entrait dans l’adolescence lorsque les spécialistes lui ont annoncé qu’il ne lui restait plus que quelques années à vivre, car elle était en phase terminale du cancer. La jeune femme, prise d’un élan de vie, a alors transformé sa souffrance en espoir.

Alice's Escapes / Facebook

Une liste de rêves

Plutôt que de se laisser abattre, cette battante a ouvert un blog sur internet dans lequel elle confiait les rêves qu’elle souhaitait accomplir ici-bas. De quoi lui donner le courage de se battre jusqu’au bout. Quand elle est décédée, ses écrits sont restés sur internet et sont finalement devenus une ligne directrice pour ses parents.

En effet, ces derniers ont ressenti le besoin de réaliser les souhaits que leur fille n’avait pas eu le temps d’exécuter. Selon la volonté d’Alice, ils ont fondé un organisme à but non lucratif appelé Alice's Escapes. Ce dernier offre la possibilité aux enfants malades et à leur famille de partir ensemble en vacances. Les parents de l’adolescente ne se sont pas arrêtés là, puisqu’ils sont parvenus à récolter des fonds pour l’association en réalisant le deuxième rêve de leur enfant : organiser un événement pour les chiens.

A lire aussi : Né aveugle mais plein de vie, ce chien ne laisse pas son handicap l'éloigner de son rêve de nouveau départ

Une journée dédiée aux animaux

Alice était très proche de son toutou, Mabel, et voulait lui rendre hommage en organisant une rencontre 100 % canine. Ses parents ont alors créé l’événement Alice's Dog Show, dont les fonds récoltés ont été reversés à leur association.

Le jour J, de nombreux quadrupèdes et leur maître étaient au rendez-vous pour participer à des activités, ainsi que des concours, en tout genre. Le rêve d’Alice a été exaucé de la meilleure façon possible.