Ils dressent une « liste de choses à faire avant de mourir » pour leur chiot condamné par la maladie

Le temps est précieux, la vie tellement courte. Pour permettre à son chiot condamné par la maladie de vivre pleinement ses derniers jours, un couple a créé une liste de choses à faire avant de mourir. Emotion en vue.

La race de cœur de Mike Lauer et sa petite amie, Jessie ? Le Golden Retriever. En adopter un était donc une évidence. Au début de l'année 2022, les 2 tourtereaux ont ouvert la porte de leur maison à Willow, un chiot tout simplement adorable. Malheureusement, l'état de santé de la demoiselle à la robe dorée a commencé à se dégrader peu de temps après son arrivée.

© Mike Lauer

« 2 mois après l'avoir eue, nous avons remarqué que Willow avait la diarrhée et vomissait, a expliqué Mike à Newsweek, nous lui avions donné de nouvelles friandises, elle jouait dehors et mangeait des feuilles ainsi que de l'herbe. » Le régime conseillé par un vétérinaire n'a absolument rien amélioré.

© Mike Lauer

Une durée de vie limitée

Retour à la case départ. Les propriétaires de l'animal ont consulté d'autres experts. Hélas, après avoir réalisé une batterie de tests médicaux, les professionnels de santé ont joué les oiseaux de mauvais augure... Les reins de Willow ne semblaient pas fonctionner correctement, un traitement spécifique a été prescrit.

« Ils nous ont dit qu'il y avait une chance qu'elle puisse mourir, se souvient Mike, quand ils l'ont emmenée à l'arrière, nous avons pensé que nous lui disions au revoir. Bien qu'elle se soit remise de son infection rénale, les dommages causés aux reins sont tels qu'elle a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale chronique de stade 3. »

La maladie détruit progressivement et irréversiblement les reins de la patiente. Pour les vétérinaires, Willow est condamnée. Une nouvelle choquante et déchirante pour le couple qui l'a adoptée récemment.

© Mike Lauer

Vivre chaque jour comme si c'était le dernier

« Elle aura la diarrhée, vomira et deviendra léthargique au point qu'elle ne voudra plus manger, a indiqué Mike, son espérance de vie est d'environ un an. » Au lieu de se morfondre dans le désespoir, le couple a décidé de faire tout son possible pour rendre la vie meilleure au chiot. C'est ainsi qu'est née l'idée de « la liste des choses à faire avant de mourir ».

Mike a demandé l'avis des internautes sur le site web communautaire Reddit ; il a été touché par les nombreuses réponses reçues. « Beaucoup de points sur sa liste incluent des activités de plein air comme un voyage à la plage, de la randonnée, du camping, de la navigation de plaisance, des sauts dans la neige, de la plongée dans la boue, etc. Des endroits avec beaucoup de bonnes odeurs, ainsi que des promenades en voiture avec les fenêtres baissées », a-t-il révélé.

© Mike Lauer

Certains utilisateurs lui ont également suggéré de lui préparer un festin de roi. Pour l'heure, Mike et Jessie prévoient de l'emmener en bord de mer, où elle pourra courir librement. Comme elle adore monter les escaliers, ils la laisseront escalader les marches d'un musée, « comme Rocky ». Willow pourra également dormir dans le lit de ses propriétaires et rendre visite à ses meilleurs amis canins régulièrement.

« Il y aura un jour où nous n'aurons plus Willow. Jusque-là, nous allons vivre chaque jour avec elle comme si c'était le dernier », a déclaré Mike Lauer avec émotion.

A lire aussi : Un homme handicapé de 56 ans se lance dans un défi : courir 600 km avec ses 3 chiens en faveur d'une association canine

© Mike Lauer